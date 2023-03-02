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賓州白人女子披薩店喊種族歧視言論 影片瘋傳

編譯徐薏茹／綜合報導
一名白人女子日前在賓州一家披薩店，對員工喊叫將近五分鐘的種族歧視言論。(YouTube截圖)
一名白人女子日前在賓州一家披薩店，對員工喊叫將近五分鐘的種族歧視言論。(YouTube截圖)

一名白人女子日前在賓州蒙哥馬利郡(Montgomery)針對披薩店員工喊叫將近五分鐘的種族歧視言論，過程被人錄下，影片在社群媒體TikTok及Reddit論壇引發廣大迴響。

來自用戶@kellyflores765的TikTok影片已被刪除，該片段24日晚在Reddit論壇張貼，影片中可看到一白人女子在哈特波羅(Hatboro)的「艾米家披薩店」(Amy's Family Pizzeria)對員工喊叫種族歧視侮辱言論。

這名白人女子在聽見餐廳內電視的西班牙語後，開始宣揚她家族在該地區幾世紀長的悠久歷史，以及她祖父的退伍軍人地位。

白人女子並質問員工的移民身分，要求退錢，表示不想光顧播放非英語語言的店家。該女子在視頻中說：「把錢還給我。我不會把錢給一些非法移民。」

影片也拍到該白人女子對收銀員工喊叫，「你是無知的人，你年輕又(髒話)愚蠢，我不想要食物，我想要榮譽。」

意識到有人在拍她時，錄影的人解釋因為她是一名「種族主義者」。

該白人女子拿出自己的手機時回擊：「我是美國人，你是受害者。」影片最後一名警察走進店內。

哈特波羅警方證實23日晚間前往「艾米家披薩店」處理一起爭端。警方表示由於調查仍在進行中，不會公布涉案人員的姓名。

本案影片在Reddit論壇的貼文已被點讚超過1200次，吸引數百則留言，幾個網友提到披撒店員鎮定的應對態度，一則留言說：「我不懂怎麼有人能夠如此鎮靜地對付這種人。」

「艾米家披薩店」在臉書發文：「我們感謝所有人的愛與支持，但我們不支持試圖尋找這名女士和指責無辜人士的行動。」

影片在網路公開後，披薩店在Yelp收到大量評論，Google湧進超過1000則評論，支持員工的回應。

一名Yelp用戶評論：「我從來沒吃過艾米家披薩，更從未去過賓州，但是我想單依據店家的客戶服務留下有效的評論！員工的耐心與謙遜，沒有以挑釁的方式報復，真的讓我印象深刻。」

種族歧視 非法移民 賓州

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