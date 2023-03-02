新州退伍軍人之家 管理不善挨罰34萬

位於門洛公園市(Menlo Park)由州府營運的「新澤西州 退伍軍人之家」(New Jersey Veterans Home Memorial Home)，因為護理不善，甚至出現虐待問題，讓住客的生命直接受到危險，結果遭聯邦判罰34多萬元。

不過這家有312張床位的退伍軍人療養院 ，其管理層已對遭罰款提出上訴。

聯邦醫療保險及醫療補助服務中心(CMS)，上月致函「新澤西州退伍軍人之家」臨時首席執行官卡尼斯(Lisa Kranis)，詳細說明採取嚴厲重罰的原因，CMS在17日公開有關內容。

CMS從2022年8月到今年1月對該退伍軍人療養院展開評估，發現它長期存在缺陷，而且不遵守聯邦護理質量標準，種種不當違規行為導致新州衛生廳暫停接收新住客長達數個月，並且收到聯邦可能停止援助的警告。

門洛公園市退伍軍人療養院是新州三個退伍軍人之家之一，但在新冠疫情 爆發期間，卻是死亡率最高。自該院在2011年11月首傳疫情之後，已有三分一住客及45%工作人員受感染。

CMS對該療養院的檢查，揭露令人震驚的超低護理水平，例如有註冊護士居然不知道如何移除病人的尿導管，這只不過是護士的一項基本技能。

據報導，這家療養院也未能追蹤接觸者，以遏制新冠疫情的大規模爆發，檢查人員指療養院未有遵守規定，包括接觸過病毒的工作人員在工作之前必須接受測試，也沒有確保工作人員遵循聯邦、州府的防疫指南。

根據州衛生廳最新數據，自2021年感恩節以來，該院已有121名住客、14名員工受感染、15名居民死亡。

州衛生部門為此派遣一個由護理專業人員組成的「關鍵任務」團隊，整頓療養院，情況才好轉過來。

州府官員表示，門洛公園市退伍軍人之家改善了新冠感染控制策略，關鍵人員也作出重大變動，現已恢復接收新住客。