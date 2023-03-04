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退休收入規劃的理性思維 如何理解開戶就送32%？

本報新澤西訊
資深理財顧問羅潔：22年專業理財經驗，曾多次獲得國家人壽鑽石獎，總統成就獎，百萬圓桌會員，國家人壽LIFETIME MEMBER, 頂級Producer Allianz Preferred Agent 。
資深理財顧問羅潔：22年專業理財經驗，曾多次獲得國家人壽鑽石獎，總統成就獎，百萬圓桌會員，國家人壽LIFETIME MEMBER, 頂級Producer Allianz Preferred Agent 。

最近有一款在市場上熱賣的退休收入規劃型年金（ Income Annuity）幾乎火遍全美, 是因為近期促銷開戶即刻就送32%的獎勵，許多人便在對年金公司所給的32%獎勵這一點做各種不同的解讀，那麼怎樣理解年金公司“白送”的這32%呢？

  對此，具有22年專業經驗的資深理財專家羅潔女士(Jessie Luo)特為大家做一個知識普及分享：任何一款收入型年金通常都會分為兩個帳號，一個帳號是你的現金價值，它的作用就是如果你在年金積蓄的過程中改變了原有的計畫，想取消這個帳戶，那麼淨現金價值就是你可以取回來的錢，這個是真正的屬於自己的現金值。而另外一個帳號就是你的年金價值，年金價值的作用是用來計算當你開始啟動退休終身收入時，你可以從這個年金公司每年開始取多少錢，直到領取終身收入。當然你很容易看出來這個價值越高，你今後領取的退休收入越多。再舉個例子：年金價值就好比你去一個購物中心購物，剛進門就有人送你一張$1000折扣劵，但是它只能在購物中心裡面消費，既不能在購物中心以外消費也不能換成現金，那麼你就會想了，如果反正你也要在這裡買東西，有折扣劵當然是好事，你如果消費$2500，減掉你手中的$1000 的折扣劵，那你只花了$1500 就買到了你想買的東西不是很值得嗎。所以最關鍵的是你在這個購物中心有沒有你想買的東西，如果沒有什麼你想買的東西，這個折扣劵對你就沒有任何意義了。

  我們回到這一款年金的本質上，它的設計是針對那些非常確定自己退休需要一份永續的收入來補充社安金的不足，同時也可以讓這筆錢在無市場風險的前提下有可能每年增值而又可保底鎖利。那麼這款年金價值的第二個獎勵：真實回報給2.5倍或1.5倍增值係數就使這款年金更具有吸引力。

  另外一個被大多數人關心的就是退休收入一輩子能領多少？回報如何等問題。答案是：活得越久，領的越多！壽命的長短決定了您買的年金收益回報的高低。舉個例子：一個55歲的人開年金帳戶一次性放了$10萬，10年後65 歲開始領取退休收入，如果他的壽命是85歲，那麼他能領取總共大約$140萬到$200萬，如果他只活到75歲，那麼他總共領取大約 $50 萬到$85萬。大家就可以計算出他的回報率。

  看到這裡，您想知道您自己適合買年金嗎？如果您有感興趣或有任何問題歡迎致電羅潔女士(Jessie Luo)，將為您做一對一全面分析。電話：908-346-1017   或  Email:  [email protected]

請掃描加微信：jluo7677
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退休 金價 社安金

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