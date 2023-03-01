澤西海岸公寓施工 樓上陽台坍塌壓死1人

新州澤西海岸一棟公寓24日發生工安意外，一名工人在固定陽台時，因上一層樓的陽台坍塌而被壓死。(消防局提供)

官員稱，新州 澤西海岸(Jersey Shore)一棟公寓一名工程公司工人24日與其他工作人員正在重新固定陽台時，因上一層樓的陽台從正上方坍塌下來而被壓死。

不幸身亡的男子是費城 43歲佩雷拉(Jose Pereira) ，他因Spinnaker Condominium公寓大樓南樓北側的一個八樓混凝土陽台坍塌到七樓正下方陽台而喪生。

海島(Sea Isle)警方稱，上面一層陽台坍塌後，佩雷拉被壓在巨大的混凝土板下數小時，工作人員最後敲破一堵牆才得以靠近他。

職業安全與健康管理局(Occupational Safety and Health Administration) 正在調查這起事故，該局女發言人福特森(Leni Fortson)27日證實，事故發生時，來自賓州 亞德利(Yardley)的發包工程公司Ferguson Contracting工人正在陽台上工作，為陽台重灌水泥、強化固定。

當天下午2時20分左右陽台坍塌，現場工作人員立刻協調救援計畫，但該建築物的一側不安全，必須疏散。 新州澤西海岸一棟公寓24日發生工安意外，一名工人在固定陽台時，因上一層樓的陽台坍塌而被壓死。圖為該棟公寓陽台坍塌前原貌。(谷歌地圖)

隨後，相關單位出動更多設備以穩定受害者所在的七樓陽台，工作人員切開建築物一呎厚的鋼筋混凝土，試圖靠近搶救。

警方稱，佩雷拉當日晚間將近10時被宣告死亡，在八樓一起工作的另兩名工人受輕傷。

官員事發隔日證實，該建築物所有陽台都在加固；待所有陽台經評估都被認定安全時，私人工程師將針對整棟公寓的南北大樓進行評估。

Spinnaker Condominium公寓大樓官網稱，大樓1970年代興建；該公寓相關人員未出面置評。