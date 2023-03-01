我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

涉嫌歧視有前科房客 新州59房東違規

編譯徐薏茹／綜合報導

在新澤西州16個郡40多個鎮的房東，24日因被指稱歧視有犯罪紀錄的潛在房客收到違規通知。

根據新州法律，同意申請人條件式入住前，在申請或面談過程中詢問犯罪紀錄屬於非法且歧視的行為。

州檢察長普拉金(Matt Platkin)與公民權利辦公室透露，59名房東被警告涉嫌違反「住房公平機會法」(Fair Chance in Housing Act)，該法2021年由州長墨菲(Phil Murphy)簽署後於去年生效。

半年前30名房東也收到類似通知。

儘管房東可以在出價後進行背景調查，但拒絕租屋申請時必須以書面形式詳細說明具體原因。

公民權利部門向59名房東發送違規通知，指控他們在申請過程保留有關犯罪紀錄的問題，或是在出租廣告明確聲明拒絕擁有犯罪紀錄的申請人。

24日被警告的房東將面臨最多1000元的初犯罰款，二犯最高罰5000元，屢次違規最高可罰1萬元。

州長簽署「住房公平機會法」時，非營利組織公平共享住房中心(Fair Share Housing Center)副主任杜伯森(Eric Dobson)表示該法律將幫助「消除受系統性種族歧視困擾的犯罪司法系統的影響」。

支持者表示，若無法獲得住房，累犯、遊民、故態復萌的情況可能增加。

當局24日指出，自去年「住房公平機會法」生效以來，新州已經解決62名房東的相關問題。

普拉金表示新州與墨菲政府致力於確保有犯罪紀錄的人能有尊嚴的重返社區，並獲得能有效生活的所需資源。

關於新州目前已解決的違規通知，普拉金辦公室表示房東已簽署了自願遵守保證書(Assurance of Voluntary Compliance)。

房東 新州 種族歧視

上一則

挪威廉價航空 6月起由大華府直飛倫敦

下一則

報告：青少年心理健康醫療資源 供需失衡

延伸閱讀

新州免費學前班 再增16學區 墨菲：對未來最棒的投資

新州免費學前班 再增16學區 墨菲：對未來最棒的投資
防聯邦高院不利裁決 新州擬立法保護跨種族婚姻

防聯邦高院不利裁決 新州擬立法保護跨種族婚姻
非裔研究課程 佛州要廢 新州擴大實施

非裔研究課程 佛州要廢 新州擴大實施
新州東漢諾瓦鎮5民代 倒戈加入共和黨

新州東漢諾瓦鎮5民代 倒戈加入共和黨
新州心理醫療業者 可申請最高18萬學貸減免

新州心理醫療業者 可申請最高18萬學貸減免
鼓勵從事心理健康行業 這一州可減免18萬學貸

鼓勵從事心理健康行業 這一州可減免18萬學貸

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」