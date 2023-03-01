涉嫌歧視有前科房客 新州59房東違規

在新澤西州16個郡40多個鎮的房東 ，24日因被指稱歧視有犯罪紀錄的潛在房客收到違規通知。

根據新州 法律，同意申請人條件式入住前，在申請或面談過程中詢問犯罪紀錄屬於非法且歧視的行為。

州檢察長普拉金(Matt Platkin)與公民權利辦公室透露，59名房東被警告涉嫌違反「住房公平機會法」(Fair Chance in Housing Act)，該法2021年由州長墨菲(Phil Murphy)簽署後於去年生效。

半年前30名房東也收到類似通知。

儘管房東可以在出價後進行背景調查，但拒絕租屋申請時必須以書面形式詳細說明具體原因。

公民權利部門向59名房東發送違規通知，指控他們在申請過程保留有關犯罪紀錄的問題，或是在出租廣告明確聲明拒絕擁有犯罪紀錄的申請人。

24日被警告的房東將面臨最多1000元的初犯罰款，二犯最高罰5000元，屢次違規最高可罰1萬元。

州長簽署「住房公平機會法」時，非營利組織公平共享住房中心(Fair Share Housing Center)副主任杜伯森(Eric Dobson)表示該法律將幫助「消除受系統性種族歧視 困擾的犯罪司法系統的影響」。

支持者表示，若無法獲得住房，累犯、遊民、故態復萌的情況可能增加。

當局24日指出，自去年「住房公平機會法」生效以來，新州已經解決62名房東的相關問題。

普拉金表示新州與墨菲政府致力於確保有犯罪紀錄的人能有尊嚴的重返社區，並獲得能有效生活的所需資源。

關於新州目前已解決的違規通知，普拉金辦公室表示房東已簽署了自願遵守保證書(Assurance of Voluntary Compliance)。