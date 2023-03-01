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新州擬立法重懲性勒索青少年 最高判10年罰15萬元

編譯徐薏茹／綜合報導
鑑於愈來愈多的青少年因透過智慧型手機應用程式與人交友，而成為網上性勒索的受害人，新州議會近期已採取行動，擬議加重性勒索犯罪的懲處。(美聯社)
鑑於愈來愈多的青少年因透過智慧型手機應用程式與人交友，而成為網上性勒索的受害人，新州議會近期已採取行動，擬議加重性勒索犯罪的懲處。(美聯社)

新州地方媒體NJ Advance Media報導，愈來愈多的青少年成為性勒索(sextortion)的受害人，他們透過智慧型手機的應用程式與人交友，成為歹徒的目標，被說服傳送露骨的照片或影片給對方，歹徒以此威脅受害人，要求更多影像或現金。

根據聯邦調查局(FBI)1月發布的公共安全警告，去年FBI接獲7000多個以未成年人為目標的網上性勒索通報，至少3000名未成年人成為性勒索犯罪的受害者。

年輕的受害人感到羞恥，不知該向誰求救，十幾名受害人因此自殺，根據FBI消息，受誘導分享露骨照片的年輕男孩受害者愈來愈多。

從線上遊戲到各種應用程式，性勒索犯罪人士潛藏在假冒的使用者帳號或匿名身分後，FBI特別探員馬修斯(Kevin Matthews)表示：「歹徒僅透過隨意地聊天就能得知孩子的煩惱，他們建立信任感，利用受害人對他們的信任。」起訴性勒索罪犯時，調查員經常發現一堆用於追蹤受害人的文件，罪犯在文件做筆記，騙取受害人的信任感。

聯邦調查局去年接獲7000多個以未成年人為目標的網上性勒索通報，至少3000名未...
聯邦調查局去年接獲7000多個以未成年人為目標的網上性勒索通報，至少3000名未成年人成為性勒索犯罪的受害者。圖為聯調局局長。(美聯社)

馬修斯說：「我們看到這類案件大幅增長，全國一周收到近200個通報。」更糟的是，關注性勒索的團體認為這一數據被嚴重低估。

鑑於愈來愈多的青少年因透過智慧型手機應用程式與人交友，而成為網上性勒索的受害人，...
鑑於愈來愈多的青少年因透過智慧型手機應用程式與人交友，而成為網上性勒索的受害人，新州議會近期已採取行動，擬議加重性勒索犯罪的懲處。(美聯社)

非營利組織國家失蹤與受虐兒童援助中心(NCMEC)自2016年以來收到超過26萬2500份網路誘騙的報告，包括性勒索；2019年至2021年期間，性勒索報告增加一倍以上。

新州議會近期已經採取行動，擬議加重性勒索犯罪的懲處，獲得兩黨支持的議案將把性勒索定為三級犯罪，最高可處五年徒刑及1萬5000元罰金；若受害人是未成年人或擁有發展障礙之成年人，則罪行加重，將判為二級犯罪，最高可處10年徒刑與15萬元罰金。

FBI 新州 智慧型手機

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