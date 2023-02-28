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新州6「流氓警察」洗劫居民 市府追討待審期薪資

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州帕特森市市府提起訴訟，尋求六名因經常攔截、搜查並偷取居民財物而被聯邦控罪的前警察，還回停職待審期間的薪酬和福利。(取材自推特)
新澤西州帕特森市市府提起訴訟，尋求六名因經常攔截、搜查並偷取居民財物而被聯邦控罪的前警察，還回停職待審期間的薪酬和福利。(取材自推特)

新澤西州帕特森市(Paterson)市府23日提起訴訟，尋求六名因經常攔截、搜查並偷取居民財物而被聯邦控罪的前流氓警察，還回停職待審期間的薪酬和福利。

帕特森市府要求被稱為「搶劫小組」的六名前警察，償還停職待審期間收取的工資和福利；該市指稱，司法程序已確定警員違法，這些薪酬便成了「不當得利」。

六名前警察中有五名承認侵犯公民權利、提交假報告，但被輕判，以交換他們對在聯邦法院受審並定罪的上司、切夫警佐(Sgt. Michael Cheff)提出不利證詞。

切夫上個月到西維吉尼亞州中等安全監獄吉爾默(Gilmer)報到，開始服刑33個月，其他五人包括布斯蒂奧斯(Jonathan Bustios)、拉莫斯(Eudy Ramos)、托雷斯(Matthew Torres)、彭特(Daniel Pent)和托萊多(Frank Toledo)，被判緩刑到兩年監禁不等。六人全部被革職。

帕特森市府訴訟引用的州法規定，帶薪停職的市警一旦被判有罪，「應向市政當局償還停職期間收到的所有工資。」

市府代表律師阿布什(Aymen A. Aboushi)說，這些警官違背公眾和其他官員的信任，牽涉不當得利，他們沒有做到宣誓要完成的工作。

根據訴訟，切夫被要求賠償30萬9054美元，他2020年1月被捕時已在帕特森警局工作24年，被停職兩年多後才受審，當時他在紐瓦克的聯邦地方法院被判串謀剝奪個人公民權利和偽造警方報告的罪名成立。

作證指控切夫的「搶劫小組」五名成員各遭市府索賠1萬4131美元到6萬7976美元不等，至於刑期，其中三人判刑2年、一人判刑1年半、另一人被判緩刑3年。

切夫被定罪後二度上訴，試圖推翻罪名，第一次上訴被駁回，第二次待定。

目前，布斯蒂奧斯、拉莫斯、彭特、和托萊多在不同監獄服刑，托雷斯正在緩刑。

警察 西維吉尼亞州 監獄

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