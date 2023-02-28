天普大學校警遭槍殺 校方募款45萬 允負擔葬禮及子女學費

天普大學殉職校警費茲傑洛的葬禮，24日在費城聖伯多祿聖保祿聖殿主教座堂舉行。圖為儀隊從教堂抬出棺木。（美聯社）

天普 大學(Temple University)校警費茲傑洛(Christopher Fitzgerald)本月18日執勤期間不幸遭18歲男子菲弗(Miles Pfeffer)槍殺，天普大學承諾負擔24日舉行費茲傑洛葬禮的費用，以及其五名子女的學費，另外，校董委員會也承諾募款45萬元以上捐給幫助費茲傑洛家屬的基金。

校董卡茲(Drew Katz)與他的公司「州際戶外廣告」(Interstate Outdoor Advertising)聯合其他五家戶外廣告公司，在周遭區域和賓州各處架設大型廣告牌，向費茲傑洛致敬，第一面廣告牌寫著：「我們心中永遠的英雄」。

天普大學的聲明表示：「費茲傑洛警員和他的家人是天普大家庭的一部分，天普大學將照顧他的家人。」

該大學與市政府、州政府保持聯繫，致力拓展校園周遭的安全措施，並承諾將盡快升級，天普大學表示警察 部門正在「徹底重組 ，加強人員配備與能力」，並已經設立新職位。

天普大學未回應目前人員配置的情況，僅表示3月將有8名來自警校的新進警員，「天普大學警察協會」工會主席雪弗(Alec Shaffer)表示人員配置一直陷入困境，上個月失去幾個警員，一年多來工會一直在警告人員外流問題，提醒大學更積極招募並留住人才。

該校公共安全副總詹妮弗．格里芬(Jennifer Griffin)本周稍早坦承招募困難，她提到這是一個全國問題，「我們積極招募人才，但我們不會降低標準，讓不適合的人進來」，同時補充說，在大學工作的警員需要溝通、緩和、同理的特殊技巧，以及警察學院的訓練。

槍案當晚費茲傑洛獨自巡邏，格里芬表示這是常見的情況，但費茲傑洛遇害後，天普大學已經改為兩名警官搭同一輛巡邏車，但格里芬也指出，改成兩名警員一起的警車會減少校園內與周邊區域的警車數量。

根據天普大學消息，警方一直與費茲傑洛家屬保持聯繫，確保他們的需求獲得照應，若有任何需要，TUPD警員也會全天24小時駐守並指派到其家人住所。