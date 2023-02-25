新州公眾瓦斯再降價 月用量100熱電度家庭 3月起月費降3元

新澤西公眾電力瓦斯公司(PSE&G)宣布再調降瓦斯費。(Getty Images)

由於天然氣 價格每熱電度(thermos=1000千卡)降3分至約46分，新澤西 公眾電力瓦斯公司(PSE&G)21日宣布再調降瓦斯費，從3月1日起，每月用量100熱電度的家庭，冬季瓦斯費用將降到約113元或比現今費用低 3元，這是該公司連續第二個月調降費用。

PSE&G表示，用戶在冬季每月平均使用172熱電度。該公司先是在1月宣布，於2月1日起，每月用量100熱電度的客戶，瓦斯費降15元；每月用量200熱電度則降30元。

澤西中央電力公司(JCP&L)表示目前沒有調降費率的計畫。

但經營伊麗莎白鎮瓦斯公司和南澤西瓦斯公司的南澤西工業公司（SJI Utilities）向媒體透露，已在上周向公用事業委員會(Board of Public Utilities, 簡稱BPU)申請，為南澤西瓦斯公司費率調降7.7%，伊麗莎白鎮瓦斯公司調降9.2%，一旦通過將於3月1日起生效。

南澤西工業公司表示，調降費率生效後，每月用量100熱電度的南澤西瓦斯公司客戶，每月可省15.85元，伊麗莎白鎮瓦斯公司客戶每月則能省13.62元。

另外，新州 民眾也在本月稍早得知，夏季開始電費要漲價了。BPU在基本發電服務(BGS)年度電力競標後批准調漲費率；新費率將於6月1日起實施，維持一年。

BPU指出，擁有逾7萬2000客戶的羅克蘭電力公司（Rockland Electric Company），將調漲6.9%，是漲幅最大公司，每月用電達650千瓦(kilowatts)的用戶帳單將增8.24元。

漲幅第二高的是JCP&L，調漲4.8%；接著為大西洋城電力公司(Atlantic City Electric Company)的4.1%；PSE&G漲幅最小，為3.3%。