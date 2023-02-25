我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

誘騙學生傳裸照 費城模範教師遭重判39年

編譯俞仲慈／綜合報導
費城八年級數學老師沃爾夫誘騙多位男學生傳裸照，被重判近39年有期徒刑，罰鍰20萬元。(6abc電視台畫面截圖)
費城八年級數學老師沃爾夫誘騙多位男學生傳裸照，被重判近39年有期徒刑，罰鍰20萬元。(6abc電視台畫面截圖)

費城一位八年級數學老師被控與同夥共謀，誘騙多位男學生傳裸照，日前被法官重判近39年有期徒刑，罰鍰20萬元。

根據報導，現年42歲的數學老師沃爾夫(Andrew Wolf)在費城西北部私立學校「泉邊栗樹山學校」（Springside Chestnut Hill Academy）任教，不但身兼棒球校隊教練，而且在教育領域得獎，堪稱一位模範教師。

但根據FBI調查，沃爾夫早在2004年進入Chestnut Hill任教前就是一名孌童癖，他透過加密聊天軟件Telegram和其他同好交流，收集大批男童裸照和影片，甚至撰寫兒童情色小說，詳細描述兒童性侵內容。

助理檢察官哈雷爾(Kelly M. Harrell)表示，2020年沃爾夫與來自紐約州迦太基(Carthage)的19歲大學生史卓奇(Kray Strange)透過網路認識，雙方在16個月裡，累計超過4200頁的聊天紀錄，共謀網路釣魚計畫，由伍爾夫製作一份電子表格，輸入78位男學生的姓名和社交媒體帳號，再由史卓奇設立假帳號，假冒少女艾莉克絲(Alex)或其他虛擬人物寄發裸照，再誘騙男學生傳送裸照。

在誘騙裸照得手後，沃爾夫的犯行益發大膽，不但企圖鼓勵一位男孩對著睡夢中的10歲弟弟性虐待，甚至開始威脅男學生，「我要等到你別無選擇時，再採取這步行動。」換言之，不傳送裸照，就將照片公諸於世。

即使2020年疫情爆發，暫停實體教學，沃爾夫的誘騙行動也沒有中斷，以指導健身為由，將一名10歲男孩誘騙至浴室，還得意洋洋表示「他只是信任我，這就是為何是非法的原因，操控孩子真是太容易了。」

但沃爾夫的辯護律師表示，FBI沒有發現任何證據表明沃爾夫曾對任何孩子進行身體虐待。

聯邦地方法官科爾尼(Mark A. Kearney)在宣判時強調，每一位被害男孩都受到嚴重創傷，呼籲家長「停止報復心態，為孩子們著想，並提供他們需要的治療。」至於同夥的史卓奇去年已經認罪，預計下個月宣判。

 

費城 FBI 健身

上一則

德州人語／中國人買啥 外國就缺啥

下一則

德州眾議員提案 中小學禁設投票所

延伸閱讀

沒預算、沒教練 費城馬斯特曼高中獲全國辯論大獎

沒預算、沒教練 費城馬斯特曼高中獲全國辯論大獎
沒預算、沒教練 費城高中辯論隊獲全國比賽大獎

沒預算、沒教練 費城高中辯論隊獲全國比賽大獎
18歲男子被控 槍殺天普大學校警

18歲男子被控 槍殺天普大學校警
費城獨居年租 比合租高出6226元

費城獨居年租 比合租高出6226元
費城協勝公會春節聯歡共賀兔年大吉

費城協勝公會春節聯歡共賀兔年大吉
列入黑名單 中國最高核武機構仍能買到美晶片 淘寶都能買

列入黑名單 中國最高核武機構仍能買到美晶片 淘寶都能買

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔