誘騙學生傳裸照 費城模範教師遭重判39年

費城八年級數學老師沃爾夫誘騙多位男學生傳裸照，被重判近39年有期徒刑，罰鍰20萬元。(6abc電視台畫面截圖)

費城 一位八年級數學老師被控與同夥共謀，誘騙多位男學生傳裸照，日前被法官重判近39年有期徒刑，罰鍰20萬元。

根據報導，現年42歲的數學老師沃爾夫(Andrew Wolf)在費城西北部私立學校「泉邊栗樹山學校」（Springside Chestnut Hill Academy）任教，不但身兼棒球校隊教練，而且在教育領域得獎，堪稱一位模範教師。

但根據FBI 調查，沃爾夫早在2004年進入Chestnut Hill任教前就是一名孌童癖，他透過加密聊天軟件Telegram和其他同好交流，收集大批男童裸照和影片，甚至撰寫兒童情色小說，詳細描述兒童性侵內容。

助理檢察官哈雷爾(Kelly M. Harrell)表示，2020年沃爾夫與來自紐約州迦太基(Carthage)的19歲大學生史卓奇(Kray Strange)透過網路認識，雙方在16個月裡，累計超過4200頁的聊天紀錄，共謀網路釣魚計畫，由伍爾夫製作一份電子表格，輸入78位男學生的姓名和社交媒體帳號，再由史卓奇設立假帳號，假冒少女艾莉克絲(Alex)或其他虛擬人物寄發裸照，再誘騙男學生傳送裸照。

在誘騙裸照得手後，沃爾夫的犯行益發大膽，不但企圖鼓勵一位男孩對著睡夢中的10歲弟弟性虐待，甚至開始威脅男學生，「我要等到你別無選擇時，再採取這步行動。」換言之，不傳送裸照，就將照片公諸於世。

即使2020年疫情爆發，暫停實體教學，沃爾夫的誘騙行動也沒有中斷，以指導健身 為由，將一名10歲男孩誘騙至浴室，還得意洋洋表示「他只是信任我，這就是為何是非法的原因，操控孩子真是太容易了。」

但沃爾夫的辯護律師表示，FBI沒有發現任何證據表明沃爾夫曾對任何孩子進行身體虐待。

聯邦地方法官科爾尼(Mark A. Kearney)在宣判時強調，每一位被害男孩都受到嚴重創傷，呼籲家長「停止報復心態，為孩子們著想，並提供他們需要的治療。」至於同夥的史卓奇去年已經認罪，預計下個月宣判。