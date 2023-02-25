Nearr Enterprise Inc 盃乒乓球公開賽 圓滿落幕

Pieke Franssen, Timothy Wang, 高騰與公開組冠亞軍得主合影, 右一為葉瑞玲教練

LYTTC 乒乓球學院於2月11日 至2月12日，再次成功舉辦了“Nearr Enterprise Inc盃”乒乓球公開賽。

本次大賽共設有八項不同水準級別的組項，每一項組都有Nearr Enterprise Inc. 提供的豐富獎品，獎盃，獎牌和總獎金$2500。 公開組有多名國際職業選手參與，競爭激烈，是近年來參賽選手水準最高的一次。結果冠軍是美國公開賽19歲以下冠軍澳州籍的Aditya Sareen, 亞軍是前古巴 冠軍23 歲的Carlos Hernandez ，前山東魯能專業選手鐘螽齊和浙江省隊員王浚驍並列季軍。

美國乒協積分賽的2300分組項，冠軍Ainish Dassarma, 亞軍Prajeet Kanchi. 2200 分組項：冠軍是來自波士頓的Bradley Robbins , 亞軍來自康州的 Richard Dewitt. 1900 分組項冠軍：陳Xianzhong. 亞軍Llia Gurin . 1600分組項冠軍Aaryan Choudhary, 亞軍Llia Gurin. 1300 分組項: 冠軍 Varin Chandra , 亞軍 Vivaan Chandra . 1000 分組項冠軍Anna Naumova, 亞軍 Ronit Avhad. 40歲以上組項: 冠軍Larry Bavly , 亞軍 Ali Ammar.

由於離美國國家乒乓球隊選拔賽開賽在即，本次大賽吸引了新州，紐約和費城 各大小俱樂部等愛好乒乓球運動的青少年參與，值得一提的是重量級的美國國家隊教練理事長Pieke Franssen 和三屆男子單打冠軍，兩屆奧運會代表Timothy Wang 也帶領他們的愛徒從Colarado Springs 飛來參賽，為大賽增色不少。

Nearr Enterprise Inc.的代表高騰先生為美國乒協積分2300分組項前四名的選手頒獎。高騰介紹，Nearr Enterprise Inc是一家美食 科技公司，旗下的Nearr App為各類聚會、聚餐、慶祝活動、商務會議和企業活動提供豐富的美食盛宴選擇。【圖文報導：記者 劉偉】