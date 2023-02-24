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大費城華僑公會歌舞廳 開業剪綵

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參加剪綵儀式的各界嘉賓合影。二排左11為華僑公會會長張應欽、左9為董事長顧惠龍，前排坐者左2為李小蘭
參加剪綵儀式的各界嘉賓合影。二排左11為華僑公會會長張應欽、左9為董事長顧惠龍，前排坐者左2為李小蘭

費城華僑公會歌舞廳日前完成新裝修重新啟動，各界受邀嘉賓一百多人盛裝出席剪綵儀式，衣香鬢影，流光溢彩，傳為社區盛事。

  主持人李小蘭首先向來賓恭賀新年，同時感謝所有出席來賓及贈送花籃和紅包。華僑公會會長張應欽、董事長顧惠龍分別致辭，祝願嘉賓新年萬事順遂，共度美好夜晚。剪綵嘉賓有張應欽、顧惠龍、名譽會長任汝球、副會長邱瑞平、秘書長方亨、大費城福建同鄉會會長盧文斌、賓州福建同鄉會會長吳日強、協勝公會元老陳姿、李小蘭等。

  娛樂節目由吳倩主持，有旗袍秀、唱歌、跳舞、集體舞及有獎遊戲。眾人清歌曼舞、婀娜多姿。顧惠龍、陳姿、吳日強、黃麗華等贊助吉利紅包，吳日強、南費城Styland Beauty 、 歡樂舞隊、阿珠姐妹、必賜弟兄等贈送了祝賀花籃。

  華僑公會歌舞廳委任李小蘭、Amber、亞芳等多位女士全權負責，經過一個多月的整體裝修，全新的燈光音響設備，環境舒適優雅，是費城休閒娛樂、好友歡聚的好去處。場地可舉辦各種活動，如小孩生日、成人禮等，歡迎新老朋友光臨。

  大費城華僑公會歌舞廳地址：1108 S 5th Street Philadelphia PA 19147，開放時間：每週二、六晩上6:30-10:00

費城 賓州

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