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費城東北區發展會 農曆兔年聯歡盛宴

本報費城訊
費城6區市議員Mike(右3）向發展會頒發表揚狀，右2、1為會長黃慧斌、董事林靜，右4-8為執行董事長蕭起津、會長黃麗清、董事陳旎旎、董事鄒明輝、執行董事長張善星。
費城6區市議員Mike(右3）向發展會頒發表揚狀，右2、1為會長黃慧斌、董事林靜，右4-8為執行董事長蕭起津、會長黃麗清、董事陳旎旎、董事鄒明輝、執行董事長張善星。

費城東北區發展會（Northeast Philadelphia Development Corporation，下簡稱「發展會」）2月18日在金鼎酒家舉辦兔年新春聯歡宴會。賓州、費城政府議員、賓州州長亞太裔事務辦公室主任孫一、費城僑學界秘書長張天晨、協勝公會元老陳姿，以及各社團僑領、商界精英等500餘位中西嘉賓出席。

  創會執行董事長蕭起津開場致辭表示，春節是中華民族最重要的傳統節日之一，不僅是華人團圓、歡慶的時刻，更是傳承弘揚中華文化的重要時刻。他對發展會的過去、未來做了總結、規劃和期待。他說，讓我們共同展示和體驗中華文化的精髓和魅力，感受傳統文化的美好和力量。

  會長黃慧斌、黃麗清表示，發展會宗旨是為協助東北區華裔居民融入美國社會提供全方位的幫助，團結僑胞，共同維護良好社區環境，促進社區和諧發展，提升居民生活幸福感。過往一年，發展會在社區教育、慈善、文化交流等方面完成了許多工作，並與賓州政府、費城市政府、東北區各商家商會積極互動，加強緊密聯繫，有效地轉達居民意願，維護了東北區華人利益。

  執行董事張善星向所有支持和關注發展會的朋友表示衷心的感謝和敬意，發展會自2019年成立以來，歷經諸多考驗和磨難，正是有了大家的支持，才有更加堅定的信心和勇氣，去迎接新的挑戰和機遇。

  賓州州長亞太裔事務辦公室主任孫一、賓州國會議員Brendan Boyle代表、賓州參議員Christina Tartaglione、Jimmy Dillion，賓州州議員Patrick Gallagher、Joe Hohenstein、Jared Solomon，費城市議員Mike Driscoll、Mark Squilla、Katherine Richardson, 費城市長候選人Helen Gym，陳姿等嘉賓紛紛發言，贊揚發展會為社區群眾服務，成績有目共睹。費城東北區作為新興華人社區，發展會推進了社區各族裔民眾的團結共贏。政府官員們分別代表賓州政府、費城市議會向發展會頒發了表揚狀。

  發展會董事成員深情合唱會歌《我們不一樣》，好心情舞蹈隊的動感表演，展現著新春魅力，加上豐富的抽獎獎品，眾人開心渡過一個年味兒十足的春宴。【圖文報導：彭林】

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