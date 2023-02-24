新州逾半公校無亞裔師 近半沒非裔、三成沒西語裔

新澤西州教育廳為改善師生多元化差異，已計畫在2025年以前，將新聘教師為有色人種比率提升到56%。圖為新州代理教育廳長艾倫-麥克米蘭。(取自臉書)

新澤西州以其多元化著稱，但新澤西先鋒報(NJ Advance Media)針對2020-21學年州數據的分析顯示，州內竟然有過半公立學校沒有亞裔 教師，近半沒有非裔教師，三成沒有西語裔教師。

缺乏人選、執照取得不易和裁員等因素，讓新州 色人種教師招聘跟不上多元化腳步。新州近60%學生是西語裔、非裔或亞裔，但教師卻只有17%。讓新州和德拉瓦州在師生多元化差異方面，並列全美第二大州，僅次於加州。

這是個會陷入惡性循環的問題。Study.com教學平台教師黛娜‧布萊森(Dana Bryson)，負責幫忙肯登市(Camden)非西裔輔導課程準備教師考試，她指出，許多學區就因為老師都是白人，沒有不同種族的老師做為榜樣，讓有色人種學生看不到自己有能成為老師這個選擇。

野林市(Wildwood City)學區總監康明斯( J. Kenyon Kummings)也對此情況表示擔憂：「研究告訴我們，多元化是健康的。有跟你長得一樣和不一樣的教師，是件好事。」

新州教育 廳也認知到這問題的緊迫性。代理教育廳長艾倫-麥克米蘭(Angelica Allen-McMillan)在去年告訴州教育委員會，教育廳目標在2025年，將新聘教師為有色人種比率提升到56%，「好讓學生能擁有，更能加反映新州公共學校人口族群的高品質且多元化師資群」。

根據人口普查數據，新州在1990年到2020年間變得更加多元，白人比例從79%降到62%，西語裔則從10%增長到19%，亞裔從3.5%增長到6%，非裔則從13%下降到12%。盡管如此，自2010-11學年以來，新州教師準備計畫中，西語裔下降60%，非裔下降一半。亞裔未來教師人數則較穩定，徘徊在500人左右。

根據美國教師聯盟(American Federation of Teachers)進行的全國性調查，學生行為問題、越來越不尊重教師和政治鬥爭影響課堂等，是讓教職變得燙手的因素。