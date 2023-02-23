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新州實體賭場 1月獲利逾2億元 2023全年看好

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州大西洋城賭場1月實體業務獲較一年前增加15.3%；但僅三家賭場較2019年1月疫情爆發前來得多。(美聯社)
新澤西州大西洋城賭場1月實體業務獲較一年前增加15.3%；但僅三家賭場較2019年1月疫情爆發前來得多。(美聯社)

最新統計數據顯示，新澤西州大西洋城實體賭場1月業務獲利2億1160萬元，較一年前增加15.3%；但九家賭場中，僅三家較2019年1月疫情爆發前來得多。

若將線上賭博和體育博彩收入計算在內，賭場、接受體育博彩的賽馬場以及這兩類企業的線上夥伴共獲利4億3680萬元，成長14.5%。

斯托克頓大學勞埃德萊文森研究所(Lloyd Levenson Institute at Stockton University)主任博庫內維奇(Jane Bokunewicz)說，1月通常業績最疲軟，今年表現強勁，2023年全年看好。

被視為核心業務和最重要經濟指標的實體賭場收入超過2020年1月疫情前水平，接近2012、2011年以來未曾有的1月份紀錄。

針對實體賭場，百佳塔(Borgata)獲利5830萬元，較2022年1月成長20.6%；其他業者獲利成長幅度各是硬石(Hard Rock)3.4%、海洋賭場度假村(Ocean Casino Resort)26.4%、哈瑞(Harrah's)15.9%、凱撒(Caesars)5%、好世界(Tropicana)11.9%、百利(Bally's)31.4%、度假村(Resorts)20.1%、金磚(Golden Nugget)5.6%。

針對線上賭博及體育博彩，多數業者獲利成長，增幅分別是百佳塔14.7%、度假村旗下的線上事業Resorts Digital為22.5%、金磚10.1%、硬石2.2%、海洋31%、哈瑞14.5%、百利63.7%、度假村14.4%；但好世界和凱撒新州互動公司(Caesars Interactive NJ)雙雙衰退14.4%、17.6%。

僅三業者1月現場獲利超過四年前，包括百佳塔、硬石、海洋。

度假村總裁兼新州賭場協會(Casino Association of New Jersey)主席詹南托尼奧(Mark Giannantonio)認為，大西洋城賭場業仍處於三年前的重建和恢復階段。

新澤西賭場和賽馬場1月有近11億元賭注，其中以NFL季後賽和NBA賭注居首。

梅多蘭茲賽馬場(Meadowlands Racetrack)體育博彩獲利成長24.2%，孟莫斯公園(Monmouth Park)獲利跳增282%，另一賽馬場Freehold Raceway衰退38.4%。

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