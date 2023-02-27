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東方遺珍即將舉辨中國古董收購會 歡迎參展

本報訊
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在紐約和新澤西地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在紐約和新澤西地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)於2009年在加州註冊成立，是專業投資高品質中國古玩藝術品的公司。成立十多年來，公司長期在北美各地進行巡迴鑒定收購活動，建立了卓越的信譽，取得了廣大客戶的信任，從2016年至今，連續七年被美國商業改進局(Better Business Bureau) 評為A+企業。請登錄公司網站orientalheritageinc.com瞭解更多資訊，並可預約參加我們的收購活動。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)高價收購中國古董及藝術品，免費評估，當場付款。 收矚範圍：瓷器，玉器，古代及近現代書畫，銅器，竹木雕，景泰藍，剔紅漆器，文房用品，名酒茗茶等。

請撥打我們免費顔客熱線：1-800-575-5583。亦可把藏品照片發送到我們的郵箱：info＠orientalheritageinc.com，您也可以直接把藏品黹到我們的收購會（無需預約）。我們提供免費評估。如果您有古董珍品幣不方便親自攜黹，可與我們預約，我們的工作人員會親臨貴府上門拜訪。

公司顧問團隊：

葉佩蘭：著名陶瓷鑒定專家，故宮博物院研究員，陶瓷組組長。中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家。劉靜：著名雜項鑒定專家，故宮博物院研究員，中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家。單國強：著名書畫鑒定專家，故宮博物院研究員，宮廷部主任。•中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家。高阿申：著名瓷器青銅器鑒定專家，上海收藏協會副會長，中央電視台《藝術品投資》欄目特邀專家。

紐約和新澤西地區舉辨中國古董收購會時間地點如下：

日期：March 3rd(週五) ＆ March 4th(週六)

地點：Hyatt Regency New Brunswick

地址：2 Albany St, New Brunswick, NJ 08901

會議室：Salon CD

時間：9am---6pm

日期：March 5th(週日) ＆ March 6th(週一)

地點：Sheraton Tarrytown Hotel

地址：600 White plains Rd,Tarrytown,NY 10591

會議室：Terrace A

時間：9am---6pm

投資 加州 新澤西

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