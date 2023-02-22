美華協會匹茲堡分會春酒聯歡 2/25新春遊行

雙贏功夫王夢君武術示範。(美華協會提供)

美華協會匹茲堡分會近日舉辦大型春酒，匹茲堡市長辦公室代表出席，感謝協會疫情 期間對社區的貢獻。協會也將在25日舉辦大規模華人遊行 ，宣傳中華文化。

旗袍爭奇鬥艷，字畫春聯高掛，舞龍舞獅穿梭，如此大陣仗，慶祝睽違三年來的春酒。匹茲堡市長Ed Gainey除發函祝賀外，也派代表致意。Ed Gainey表示，美華協會是匹茲堡歷史最悠久的華人團體，也助當地華人更團結。

會長連美玲致詞表示，協會除宣揚中華文化，也積極與當地政府合作，確保華人權益。匹茲堡華人從1880年不到500人，到現在超過5萬人。150年來，對當地發展的貢獻也從工業跨足到醫療、教育專業。

疫情期間，美華協會與匹茲堡大學附設醫療中心(UPMC)以及Allegheny縣政府合作，成立疫苗注射中心，為華人取得接種資格，助許多華人順利接種疫苗。去年在協會爭取下，匹茲堡也正式將過去華人聚集地，第二大道正式立牌命名為中國城，為華人爭取一席之地。

春酒中，雙贏武術中心武術示範，讓大家嘆為觀止。從小習武的王夢君，出身於河北省武術隊，最大的願望就是能傳承武術精神，也曾多次参加並籌辦國際武術文化活動，提升匹茲堡華人的能見度。美華協會舞蹈團也表演絢麗的唐宮舞。舞蹈團活躍於匹茲堡各大活動，讓當地居民更認識中華文化。