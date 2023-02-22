拍「塗黑臉」影片涉歧視 費城天主教高中學生遭開除

費城 聖胡伯特天主教女子高中(St. Hubert Catholic High School for Girls)日前表示，在上傳社媒的影片中，一面用漆把女生臉噴黑，一面講出種族主義不當言詞的涉案學生已離校。

這所私立學校在上周發布的聲明中指出，該為此事負責的學生都已找到，「她們不再是本校學生」，學校經過調查後，做出如上決定。

影片顯示，女生把同學臉噴黑的同時，說「你是黑人 女生！你知道你的出身根源！現在是2月了！你不過就是奴隸罷了......這件事過後，她還不是要替我洗衣服。」其他人在一旁笑，其中一人拿著手機在拍攝「塗臉」鏡頭，臉被塗黑的女生說，｢我是黑人又怎樣，我引以為傲。」

女兒在這家天主教學校讀書的非裔 家長告訴有線電視新聞網(CNN)，這段影片直接傳給他女兒和姪女，也傳給其他非裔學生。

CNN問，影片是否一開始就傳給學校其他非裔學生？費城天主教會公關部主任蓋文(Kenneth Gavin)說，「此刻我們不清楚影片傳播的實際情況，我的了解是，有上傳到社交媒體，然後被分享。」他又說，影片是在校外、放學後拍攝的。

天主教女高譴責影片中的行為「令人嫌惡」，並說會請反毀謗聯盟( Anti-Defamation League)2月20日到學校來舉辦反偏見工作坊。

該校表示，全校師生13日返校上課時，會看到校園四周警力「明顯增多且認真執法。」學校也將向全體學生闡述安全與療癒方針，及記取教訓邁步向前計畫。