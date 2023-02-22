至今3年不間斷 新州11歲童「衝浪挑戰」破千日

新澤西州11歲男童卡特‧多利自2020年3月至今，已連續衝浪1000天。(取自臉書)

新澤西州 男童卡特‧多利(Carter Doorley)自2020年3月發想，自己如果每天衝浪，那到學校復學時，應可連續衝浪100天，結果到本月18日，11歲的他已連續衝浪1000天，期間還從事淨灘、籌捐款項等慈善工作，目前紀錄還在挺進之中。

新澤西網站「NJ.com」報導，卡特起意連續衝浪時才9歲；他的母親唐恩‧多利(Dawn Doorley)覺得，衝浪或多或少是個人運動，在隔離防疫 期間去做很安全。但她承認，本以為兒子無法達成自己的志願，因為他經診斷有注意力不足過動症(ADHD)，興趣要長期維持在任何活動，都不容易。

唐恩表示，結果兒子天天衝浪，持續下去，她覺得好，於是不知不覺已連續衝浪1000天。

但這些日子以來，卡特不僅天天衝浪，還幫忙清理他衝浪的海灘，揀拾看得到的任何垃圾。另外，他替當地食物銀行籌款、收集食物、捐款給當地動物拯救機構、幫忙烏克蘭 戰時兒童、加入SurfAid把潔淨飲水送到各社區等。

唐恩表示，希望兒子已經學懂，不管你多小，都能造就改變。

卡特另引起附近及全國不少職業及半職業衝浪好手的注意，1000天下來，他收到一些衝浪名流寄來的道賀視頻。

雪板、衝浪及滑板三棲好手威列克斯(Casey Willax)在視頻中說，卡特絕對稱得上傳奇，創1000天紀錄，他致上大大的道賀，很高興期間曾與卡特共同衝浪兩次，希望卡特繼續加油，他很能振奮人心。

過去1000天並非每天都有絕佳浪潮可衝，但卡特堅持下來，即便在最小的波浪也衝，持續往下一個目標邁進。

浪太小很難衝，但颶風及其他暴風雨造就的浪則很危險，因此卡特的爸媽每天幫他留心，找出安全、「可衝浪」的時間段，甚至意味著要早早起床，無論多短也一樣。