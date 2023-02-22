我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

至今3年不間斷 新州11歲童「衝浪挑戰」破千日

編譯潘勛／綜合報導
新澤西州11歲男童卡特‧多利自2020年3月至今，已連續衝浪1000天。(取自臉書)
新澤西州11歲男童卡特‧多利自2020年3月至今，已連續衝浪1000天。(取自臉書)

新澤西州男童卡特‧多利(Carter Doorley)自2020年3月發想，自己如果每天衝浪，那到學校復學時，應可連續衝浪100天，結果到本月18日，11歲的他已連續衝浪1000天，期間還從事淨灘、籌捐款項等慈善工作，目前紀錄還在挺進之中。

新澤西網站「NJ.com」報導，卡特起意連續衝浪時才9歲；他的母親唐恩‧多利(Dawn Doorley)覺得，衝浪或多或少是個人運動，在隔離防疫期間去做很安全。但她承認，本以為兒子無法達成自己的志願，因為他經診斷有注意力不足過動症(ADHD)，興趣要長期維持在任何活動，都不容易。

唐恩表示，結果兒子天天衝浪，持續下去，她覺得好，於是不知不覺已連續衝浪1000天。

但這些日子以來，卡特不僅天天衝浪，還幫忙清理他衝浪的海灘，揀拾看得到的任何垃圾。另外，他替當地食物銀行籌款、收集食物、捐款給當地動物拯救機構、幫忙烏克蘭戰時兒童、加入SurfAid把潔淨飲水送到各社區等。

唐恩表示，希望兒子已經學懂，不管你多小，都能造就改變。

卡特另引起附近及全國不少職業及半職業衝浪好手的注意，1000天下來，他收到一些衝浪名流寄來的道賀視頻。

雪板、衝浪及滑板三棲好手威列克斯(Casey Willax)在視頻中說，卡特絕對稱得上傳奇，創1000天紀錄，他致上大大的道賀，很高興期間曾與卡特共同衝浪兩次，希望卡特繼續加油，他很能振奮人心。

過去1000天並非每天都有絕佳浪潮可衝，但卡特堅持下來，即便在最小的波浪也衝，持續往下一個目標邁進。

浪太小很難衝，但颶風及其他暴風雨造就的浪則很危險，因此卡特的爸媽每天幫他留心，找出安全、「可衝浪」的時間段，甚至意味著要早早起床，無論多短也一樣。

假如有人懷疑卡特是否連續衝浪1000天，可上他的Instagram帳號@cartercatcheswaves查證。

新澤西州11歲男童卡特‧多利自2020年3月至今，已連續衝浪1000天。(取自推...
新澤西州11歲男童卡特‧多利自2020年3月至今，已連續衝浪1000天。(取自推特)

新澤西州 烏克蘭 防疫

上一則

美華協會匹茲堡分會春酒聯歡 2/25新春遊行

延伸閱讀

最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州

最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州
新州11歲童 挑戰連續衝浪1000天

新州11歲童 挑戰連續衝浪1000天
前總統卡特進入臨終關懷 拜登祈禱致敬

前總統卡特進入臨終關懷 拜登祈禱致敬
任內遇嚴重通膨和失業 卡特卸任成「史上最棒前總統」

任內遇嚴重通膨和失業 卡特卸任成「史上最棒前總統」
2015年罹癌…98歲前總統卡特放棄治療 返家臨終照護

2015年罹癌…98歲前總統卡特放棄治療 返家臨終照護
卡特當「仁人家園」35年志工 參與建造翻新逾4000房屋

卡特當「仁人家園」35年志工 參與建造翻新逾4000房屋

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆