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沒預算、沒教練 費城高中辯論隊獲全國比賽大獎

記者張聲肇／綜合報導
費城馬斯特曼高中辯論隊在沒有預算、沒有專業教練指導下，獲得賓州大學主辦的第48屆大學公共論壇組全國比賽大獎。(取自臉書)
費城馬斯特曼高中辯論隊在沒有預算、沒有專業教練指導下，獲得賓州大學主辦的第48屆大學公共論壇組全國比賽大獎。(取自臉書)

沒有預算、也沒有專業教練指導的費城馬斯特曼(Masterman)高中辯論隊，日前居然打敗許多經費充足甚至學費昂貴私校的對手，獲得賓州大學(University of Pennsylvania)主辦的第48屆大學公共論壇組全國比賽大獎。

辯論隊員安納斯塔西(Henry Anastasi)和科恩(Joshua Cohen)在來自23州120名高中辯論好手當中脫穎而出，兩人興奮地形容對手來自總學費25萬元的私立學校，而他們自己則寒酸地從YouTube上琢磨辯論技巧。

高三的安納斯塔西和科恩是全校「自生自滅」辯論隊20名隊員當中的兩位隊長，另兩名隊長是索仁提諾(Ana Sorrentino，高二)和奇南(Sammie Keenan，高四)。他們四人一直辛苦尋找找可以指導他們的成年人教練，最後同一學區派來學校處理專案的老師凱米森(Michael Kamison)答應擔任「監督」教練。

凱米森老師不用像一般辯論隊的教練，周詳地替隊員準備辯論題材，因為這四位辯論隊長自己會研究、收集所有的相關題材，還要指導新隊員。

奇南說，「我們四人整個禮拜都分別和隊裡的生手一起練習，各自準備，其他學校的辯論隊犯不著這樣，他們要上台前，別人已把案例、證據準備妥當，放在他們口袋裡，他們只要上台即可。」

馬斯特曼高中辯論隊和費城地區較著名高中如中央、學院等校的辯論俱樂部，在「課餘活動夥伴」非營利組織協調下，每年11月到翌年3月，都在中央高中每周比賽一次，今年只有馬斯特曼和中央兩校打入全國賽。

凱米森客氣地表示：「我們的名氣，不像是可以打入全國賽的學校，可能這是讓別隊害怕的原因。我們只是步步為營，向全國論壇邁進。」

公立的馬斯特曼高中沒有辯論社的經費，報名費500元和外出比賽需費上千，幸虧家長會捐了2000元墊底。

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