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佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

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18歲男子被控 槍殺天普大學校警

編譯周芳苑／綜合報導
18歲男子菲弗因槍殺天普大學校警，面臨謀殺罪名和其他指控。(美聯社)
18歲男子菲弗因槍殺天普大學校警，面臨謀殺罪名和其他指控。(美聯社)

天普大學(Temple University)一名校警日前在校園附近遭槍殺，18歲男子菲弗 (Miles Pfeffer)面臨謀殺罪名和其他指控。

費城地方檢察官辦公室表示，菲弗在18日槍殺校警費茲傑洛(Christopher Fitzgerald)，將面臨謀殺、謀殺執法人員、搶劫、劫車和武器犯罪等指控；檢察官稱，費茲傑洛獲報前往校園附近處理一起事件、抵達現場時頭部中彈。

地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)聲明說，菲弗被控試圖搶走費茲傑洛的配槍；當該名員警躺在地上身負致命傷時，嫌犯還動手掏他的口袋，不久後又在謀殺地點附近劫車。

巴克斯郡(Bucks County)地方檢察官辦公室表示，19日早上7時多，菲弗在家中被費城警察及賓州州警、聯邦警察拘留。

天普大學校方表示，遇害的費茲傑洛自2021年10月起在大學校警隊服務。該校負責公共安全的副校長格里芬(Jennifer Griffin)透過聲明表示，費茲傑洛警員獻出自己的生命、無私服務並捍衛這個社區。

天普大學校長溫加德 (Jason Wingard)說，槍擊事件提醒大家，這個城市和國家正面對前所未有的暴力流行病。警察為保護學生、教職員工和社區而每天勇敢犧牲，

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)引述天普大學營運長凱澤(Ken Kaiser)的話說，這是他在校工作30多年來首次有校警被殺害。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)在推特上發文致意。州警協會(Fraternal Order of Police State Lodge)主席李根(Joseph Regan)也表達哀悼。

費城詢問報報導，這是2020年以來費城警察執勤時被槍殺的首例。

費城 警察 天普

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