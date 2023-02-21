新州博根中文學校「福兔賀歲」慶新春

立者左起：徐仁平、史訓智、Jasmine Elson、江海寧、Ludi Hughes、李珠瑛、孫影真、戴松昌、Mark Zinna伉儷、王鈺淇、陳佳明、Debbie Moy、Sharon Ma、符小鶯、Yu-Fen Wang、Kimberly Parra、鍾文祥、李國霖、Lisa Yuan。(博根中文學校提供)

博根中文學校近日在Tenafly High School舉行「福兔賀歲」春節慶祝會，師生家長於會前在學校餐廳餐敘，家長提供十餘攤美食義賣，攝影棚免費照全家福，表演節目以兩、三班聯演的方式呈現，熱鬧歡騰。

國會眾議員 Josh Gottheimer與博根郡郡長James J. Tedesco派代表Kimberly Parra、Ludi Hughes到場頒賀詞，表彰博根中文學校為社區服務。

「祥獅獻瑞」貼出春聯，祝大家新年快樂，恭喜發財。(記者孫影真／攝影)

田納福來市(Tenafly)市長Mark Zinna夫婦、田市華人 家長會會長Jasmine Elson、紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、美東中文學校協會會長戴松昌、全美中文學校聯合總會總會長江海寧、梅山中文學校台灣華語文學習中心負責人李珠瑛、新州北部美華聯誼會會長孫影真、前校長史訓智、前家長會長徐仁平、博華中校前校長符小鶯、贊助人Yu-Fen Wang與I-Shang Chow伉儷等出席同慶。

王鈺淇代表經文處與僑委會，感謝博根教職員、家長奉獻寶貴時間，宣傳中華文化並提供下一代華文教育 。Mark Zinna稱讚學校給社區提供多元文化教育。

CSL唱遊班的「櫻花草和葉問」歌舞，學生打拳吆喝，演出吸睛。(記者孫影真／攝影)

校長鍾文祥表示，這是新冠疫情之後，首次全校一起慶祝春節，期待兔年帶來繁盛，同時宣布新年度成人語言學習計畫，台灣華語文學習中心的開幕。該場盛會由華人服務中心主辦，理事長陳佳明感謝家長提供精美菜餚義賣，以及舞獅舞龍隊的指導師傅李國霖25年的服務。

舞獅隊「祥獅獻瑞」開場，家長「舞龍迎兔」身手俐落；CSL唱遊班的「櫻花草和葉問」歌舞，學生打拳吆喝，演出吸睛；「中華節慶賀新年」表演別出心裁，從除夕、元宵、清明、端午、中秋、用短詩說明節慶習俗。

畢傑森父子吉他與電子鼓現場彈唱「恭喜恭喜」、手語歌「地球是我們的家」、娃娃班表演的兒歌朗誦 「兔子舞」、傳統唱遊班的帶動唱「快樂起床歌」，以及五、六、八年級老師翟懿、張宣聖、薛企剛，帶領學生演出皮影戲「盤古和女媧」。會後並舉行摸彩，盡興而歸。

五、六、八年級學生聯手演出皮影戲「盤古和女媧」。(記者孫影真／攝影)

博根中文學校成立於1972年，每周日下午1時至3時45分，在Tenafly High School上課，設有傳統中文班、兒童雙語班，兒童文化課程包括書法、象棋、扯鈴、中國功夫和中國手工藝，歡迎報名參加，校址：19 Columbus Drive, Tenafly, NJ 07670，網址：bergenchineseschool.org，電郵：[email protected]。