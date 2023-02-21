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路怒剎車釀3車禍 新州男被控危害他人

記者張聲肇/綜合報導
新澤西州40歲男子勞瑞屢次突然剎車製造三起路怒車禍。（南布朗士維克警局照片）
新澤西州40歲男子勞瑞屢次突然剎車製造三起路怒車禍。（南布朗士維克警局照片）

新澤西州密德塞克斯郡(Middlesex County )40歲男子勞瑞(Mark A. Lauri)屢次突然剎車製造路怒車禍，警方指控他危害他人。

家住南布朗士維克鎮(South Brunswick)的勞瑞在三個月內連續闖禍，面臨四項控罪，其中三項罪名是「危害他人福祉」，第四項是「刻意造成本人與其他駕駛人之間發生車禍」，屬刑事犯罪。

南布朗士維克鎮警局說，多數車禍發生在鎮內1號公路上，第一起是在去年11月3日下午1時左右，勞瑞開白色福特皮卡，根據警局長海達卡( Raymond Hayducka)描述，「他不爽另一名駕駛，便超車攔截受害人的車，然後突然踩剎車，讓受害人撞上他的車尾。」

今年2月3日下午2時左右，某駕駛人打911緊急電話報案，說有輛車在1號道路上行跡怪異、突然煞車，讓後者撞上。1小時候，警察被調往「目標」(Target)百貨店的停車場，調查稍早在1號道路上發生的車禍，就是勞瑞急煞車造成的撞車事故。

警方說，勞瑞在1號公路上危險前行，想攔截一輛車，還沒攔成變換車道時撞上另一輛車。

海達卡說，調查人員又確認，1月24日在薩摩維爾(Somerville)發生的路怒車禍，也是勞瑞開著他的皮卡造成的。法庭檔案顯示，那天勞瑞被控不小心駕駛、滯緩交通。」

海達卡說，「他開車行徑怪異，一再突然停在別人車子前面，當然提高撞車的可能」。

車禍 布朗士 新澤西州

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