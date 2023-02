媽媽聯誼會捐1萬元 援助土敘強震

右二起: Laura、張春華、楊幼天、朱麗正。(媽媽聯誼會提供)

土耳其、敘利亞遭遇規模7.8級的強震襲擊,媽媽聯誼會由會長張春華與理事楊幼天、朱麗正代表聯誼會近日前往北澤西紅十字會捐款1萬元支援兩國賑災。該會的區域慈善官員 (Regional Philanthropy Officer)比爾斯基(Laura Bielskie) 表示,美國紅十字會正在為土耳其地震募款,非常感謝媽媽聯誼會的及時支援。

勞拉介紹,美國紅十字會基金與International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 和International Committee of the Red Cross (ICRC) 合作,同時資助IFRC和 ICRC及當地的其他紅十字合作夥伴,提供災民和工作人員各項需求,例如: 為災民建庇護所、提供食品和衛生包裹、為避難的災民提供急救培訓、幫助疏散殘疾人、提供急救用品協助急救人員拯救生命、分發保暖用品、食物、水和取暖燃料、醫療用品、緊急救濟物品、 提供醫療和心理健康 支持、為民眾提供手機 SIM卡,以便他們與親人保持聯繫。每天災區的救援情況都有變化,她會將新消息電郵給媽媽聯誼會。聯誼會表示,會繼續募款給土敘災區送暖。

願支持媽媽聯誼會幫助土敘災民的善款請寄至:6 Hardley Drive ,Cranbury NJ 08512,支票 抬頭:UMCA(土敘災民) ,聯絡電話:( 609)655-4742,捐款免稅號碼: 22-3463401,Email: [email protected] ,網頁:njumca.org。