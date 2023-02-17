新州北野林市可向州府追討2100萬沙灘整修費

新澤西州高等法院日前裁決，北野林市追索2100萬沙灘整修費的官司可繼續，但不准建防波堤。圖為建築設備和建材堆在北野林市的沙灘上。（美聯社）

新澤西州 高等法院日前裁決，北野林市( North Wildwood)追索2100萬沙灘整修費的官司可繼續，但不准建防波堤。

新澤西州東南沿海地區遭伊恩颶風 肆虐，北野林市沿海的沙丘遭嚴重破壞，不顧州環保廳的禁令，逕自花了2100萬元從鄰近沙灘運來大量細沙，並聲稱要建造防波堤來保護海岸。

儘管造堤護岸計畫遭高等法院法官布禮(Michael Blee)否決，市長羅森內羅(Patrick Rosenello)仍認為此一判決對北野林市很有利，因為去年10月市府緊急運沙整修的費用，可循法律程序，向州政府請求支付。

市府官員說，沙丘遭颶風破壞的那段海岸，75%的沙被沖走。只要再來一場颶風，其他海岸地段同樣面臨消失的命運。

北野林市請來的律師波其(Anthony Bocchi)說，「這是全新澤西州侵蝕最厲害的地方，去年10月以後，情況更加惡化。沒錯，沙丘還沒被破壞殆盡，這是上帝的恩典，我們運氣好而已。」

代表州政府打這場官司的副檢察長特勳(Kevin Terhune)說，所謂即刻的危險，在伊恩颶風走後就結束了，北野林市言之鑿鑿的預言可沒應驗。

環保廳未對法院判決表示意見。它當初反對北野林市建築防波堤的理由是，防波堤會讓海岸腐蝕的問題更加惡化，還可能傷害到其他環境敏感的地方。

去年10月，北野林市要求州政府緊急修復沙灘，包括建造防波堤，並把救生總部大樓前的交通型暫時路障換新，環保廳只核准換掉路障。北野林市不顧環保廳反對，逕自把附近沙灘的沙運來補齊，並開始糾集大量建材，以備法院核可後，立刻動工建造防波堤，如今防波堤不可能建了。

波其對法官說，「再來一場中度颶風就完了，剩下的沙灘就是零。」