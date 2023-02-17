德拉瓦州退稅 免繳聯邦稅 80萬州民領過300元
將近80萬名德拉瓦州居民2022年間收到州政府發放的300元退稅，將不必繳稅給聯邦政府。
國稅局(IRS)日前宣布，包括德拉瓦州在內的21州，州政府去年發放退稅不必列為應稅收入，因為這筆金錢屬於災難紓困款。
德拉瓦州議會去年授權州政府發放退稅。共和黨籍州議員在前兩年多次抱怨，德拉瓦州稅收餘額創新高，應該讓州民得以減稅，而不是讓州政府因此大手筆花錢。州議員同意發放退稅，對於疫情期間受到打擊後迄今仍未脫離陰影的民眾將有幫助，在汽油價格不斷升高、通膨高漲之際，也能略為減輕民眾經濟壓力。
民主黨籍州議員去年1月將退稅列為符合資格的災難紓困款，提案很快趕在去年2月休會之前，在州眾議會及州參議會過關。
這筆退稅不用繳交德拉瓦州所得稅。德拉瓦州眾議會少數黨領袖耶爾瑞克(Lyndon Yearick)1月發表聲明表示，希望州議會繼續維持退稅方案的兩黨合作，以便為通膨高漲底下掙扎過日子的德拉瓦州勞工家庭提供更多協助。
德拉瓦州退稅計畫估計總花費超過1億8000萬元，經費來自預算盈餘。
國稅局10日宣布，州民收到州政府發放一般福利金或災難紓困金不必繳聯邦個人所得稅的州包括加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、佛羅里達州、夏威夷州、愛達荷州、伊利諾州、印地安納州、緬因州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、賓州、羅德島州。
阿拉斯加州、喬治亞州、麻州、南卡羅來納州、維吉尼亞州居民如果符合特定條件，收到州政府發放的一般福利金或災難紓困金，也可免繳聯邦個人所得稅。
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