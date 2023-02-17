德拉瓦州退稅 免繳聯邦稅 80萬州民領過300元

近80萬名德拉瓦州居民2022年收到州政府發放的300元退稅，將不必繳稅給聯邦政府。圖為聯邦所得稅表。(Getty Images)

將近80萬名德拉瓦州 居民2022年間收到州政府發放的300元退稅 ，將不必繳稅給聯邦政府。

國稅 局(IRS)日前宣布，包括德拉瓦州在內的21州，州政府去年發放退稅不必列為應稅收入，因為這筆金錢屬於災難紓困款。

德拉瓦州議會去年授權州政府發放退稅。共和黨籍州議員在前兩年多次抱怨，德拉瓦州稅收餘額創新高，應該讓州民得以減稅，而不是讓州政府因此大手筆花錢。州議員同意發放退稅，對於疫情期間受到打擊後迄今仍未脫離陰影的民眾將有幫助，在汽油價格不斷升高、通膨高漲之際，也能略為減輕民眾經濟壓力。

民主黨籍州議員去年1月將退稅列為符合資格的災難紓困款，提案很快趕在去年2月休會之前，在州眾議會及州參議會過關。

這筆退稅不用繳交德拉瓦州所得稅。德拉瓦州眾議會少數黨領袖耶爾瑞克(Lyndon Yearick)1月發表聲明表示，希望州議會繼續維持退稅方案的兩黨合作，以便為通膨高漲底下掙扎過日子的德拉瓦州勞工家庭提供更多協助。

德拉瓦州退稅計畫估計總花費超過1億8000萬元，經費來自預算盈餘。

國稅局10日宣布，州民收到州政府發放一般福利金或災難紓困金 不必繳聯邦個人所得稅的州包括加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、佛羅里達州、夏威夷州、愛達荷州、伊利諾州、印地安納州、緬因州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、賓州、羅德島州。

阿拉斯加州、喬治亞州、麻州、南卡羅來納州、維吉尼亞州居民如果符合特定條件，收到州政府發放的一般福利金或災難紓困金，也可免繳聯邦個人所得稅。