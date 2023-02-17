費城獨居年租 比合租高出6226元

研究顯示，費城承租一臥公寓的單身租客比同居伴侶每年多付6226元「單身稅」。(Getty Images)

線上房地產公司Zillow最新研究顯示，賓州費城 承租一臥公寓的單身租客 比同居伴侶每年多付6226元「單身稅」。

Zillow分析師潘多頓(Amanda Pendleton)說：「獨居有許多好處，不必共用浴室，可以掌握電視選台權，髒碗盤愛堆多久就堆多久，沒人管，但這些自由要付出代價」 。

Zillow分析全美50城的一臥公寓租金 ，結果費城排行第34；高居榜首的是紐約，當地單人租客每年比合租者多花1萬9500元，其次為舊金山，單人租客每年多付1萬4114元「單身稅」，排名第三的是聖荷西，每年單身稅要1萬2401元。

儘管費城單人租屋花費較其他地區要高，但據市場分析公司Attom綜合分析房價、租金與當地薪資發現，在費城租屋比買房划算。

費城的三臥房屋租金為1650元，比去年漲10%，當地去年房價中位數則成長9%，而當地平均每周工資為1437元。

在賓州東南部的巴克斯郡(Bucks)、切斯特郡(Chester)、德拉瓦郡(Delaware)和蒙哥馬利郡(Montgomery)，租屋比買房更划算；以巴克斯郡為例，租金為當地薪資的51%，而若是買房，占比則會達65%。

但在新澤西州南部的柏靈頓郡(Burlington)、肯登郡(Camden)和格洛斯特郡(Gloucester)，買房比租屋更划算；以柏靈頓郡為例，租金占當地薪資的45%，而若是買房的占比則僅44%。