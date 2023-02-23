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歌舞昇平鬧元宵　金色年華2023元宵晚會精彩連連 亮點不斷

本報新澤西訊

正月里来是新春，家家户户挂红灯……隨著音樂的響起，金色年華的老人們穿起了節日喜氣的衣服，手舞著彩帶，邁出自信的舞步，舞動出對新年的期盼，對生活的熱愛。金色年華大家庭給大家帶來的溫暖無限，讓咱們的生活更多歡樂，2023年我們會更好！

  位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，中心從不吝嗇投資不斷改善基礎設施，更新設備，在同類中心中絕對是行業的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。

  經過近3年的擴建，中心斥巨資打造的新建築以嶄新的面貌呈現給大家。新建築面積1萬2千尺，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接，經過此次的擴建，中心建築總面積已達3萬多尺，可同時容納600人。

  金色年華在疫情期間仍竭盡全力為大家提供一切所需的服務：如上門為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴等豐富老人們的生活。

  來吧！快來加入金色年華溫暖的大家庭，中心全體工作人員真摯地歡迎您。讓生活的每一天都更精彩！

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