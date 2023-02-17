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大費城亞裔獅子會成立十三週年慶 歡騰喜慶

本報費城訊
亞裔獅子會會員合影，前排右2為吳偉強，左2為張善星。
亞裔獅子會會員合影，前排右2為吳偉強，左2為張善星。

費城亞裔獅子會2月11日在華埠東方明珠酒樓，隆重舉行慶祝成立十三周年慶典。國際獅子總會14區主席Rita DiAntonio等貴賓，華埠各社團代表、工商界人士、警界代表、獅子會員400多人出席同歡共慶。    

  創會會長吳偉強首先致辭，感謝攜手同行的獅友們，同時也感謝社區的支持。亞裔獅子會走過的十三年裡，凝聚了廣大會員的辛勞。獅子會的宗旨是“扶弱助貧，做公益善事”，幫助世界上有需要幫助的人。新冠病毒爆發以來，亞裔獅子會購買口罩等防疫物資捐贈給中國抗擊疫情，為南費城遭受火災家庭捐款等等。他強調，哪裡有需要，哪裡就有獅子會員的身影，祝福嘉賓們無災無難，永遠平安快樂。

  會長張善星表示，獅子會在會員們的努力下，上下一心，有錢出錢，有力出力，參與建造華埠巡警站，造福社區。主席Rita、總顧問陳姿、中華公所董事長林興紛紛致辭，肯定該會服務社區、推動慈善事業所做的努力與成果。

  在主席Rita DiAntonio的監誓下，林錦城等5位新會員宣誓入會，董事長李世興致答謝辭，表示獅子會在會長張善星的帶領下，會務定會更上一層樓。莫偉良、Andrew Choi擔任主持人。

  慶典活動上，進行了陶瓷藝術品拍賣，所得收入部分捐給獅子會從事慈善事業，林錦城、陳姿、魏祥勇、美人閣美容店女東主等踴躍競拍，帶頭做善事不甘後人。文娛抽獎節目掀起了晚會的高潮。嘉賓們踴躍獻唱，載歌載舞，歡樂的氣氛蕩漾在東方明珠的每一個角落。【圖文報導：彭林】

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