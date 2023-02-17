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大費城福建同鄉會春節聯歡暨第11屆新屆職員就職

本報費城訊
中國駐紐約總領館趙新星領事、巴桑次仁領事與大費城福建同鄉會會員合影。二排左4-6依次為議長倪忠、卸任會長盧文斌、新任會長楊道鋒
中國駐紐約總領館趙新星領事、巴桑次仁領事與大費城福建同鄉會會員合影。二排左4-6依次為議長倪忠、卸任會長盧文斌、新任會長楊道鋒

費城福建同鄉會2月12日在南費城華達酒樓舉行春節聯歡宴會暨第十一屆新屆職員就職典禮。中國駐紐約總領館領事趙新星、巴桑次仁，賓州州議員傑瑞（Jared Solomon）、費城市議員歐大衛（David Oh）、前眾議院院長約翰（John Perzel）等各界僑領、中西嘉賓500多人出席。

  聯歡會首先由傑瑞向同鄉會送上誠摯的新春祝福。隨後卸任會長盧文斌表示，大費城福建同鄉會是首個閩籍非盈利社團，創會20多年來，在鄉親們的共同努力下不斷發展壯大。四年任期內，感謝會員們的支持，攜手同心幫助鄉親解決突發事件，向老鄉慷慨解囊，捐款捐物支援抗擊新冠疫情，積極參與民俗文化活動，更為鄉親們在宵禁法案中遭受的不平等對待奮力抗爭。傑瑞代表賓州政府向盧文斌頒發了賓州州長表揚狀。

 新任會長楊道鋒表示，在新的任期內，會繼續弘揚中華文化，服務鄉親社區，促進中美民間文化交流和各領域的合作，凝聚力量為費城僑胞做出更多貢獻。

  趙新星致辭，讚揚同鄉會發揮福建人愛拼才會贏的精神，會務發展紅紅火火。在歷屆會長領導的努力下，廣泛團結旅美鄉親，為推動中美兩國商貿合作與文化交流做了許多有益的工作。 在趙新星監誓下，新一屆理事會成員宣誓就職。歐大衛向同鄉會頒發了費城市議會表揚狀，賓州州長亞太裔事務辦公室主任孫一，也送來賓州政府祝福；賓州華人僑團聯盟執行主席沈丕權贊揚同鄉會人才輩出，愛國愛鄉，在維權及紮根費城為鄉親服務方面取得眾多成就。協勝公會元老陳姿說，在盧文斌身上，看到了華人成長的縮影，旅美華人在各領域均取得了長足的進步，是華人的驕傲。

  第二常務副會長林成枝宣讀了福建省歸國華僑聯合會賀信。新任議長倪忠致答謝辭，他感謝新老會員踴躍捐款，希望同鄉會會務興旺，為古老的費城增添光彩。

  娛樂節目中，開心、歡樂、富貴、費城姐妹舞隊等，帶來了精彩的表演，還有太極表演，歌舞演唱，抽獎節目。眾人精神亢奮，合影留念，久久不願離去。【圖文報導：彭林】

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