費城協勝公會春節聯歡共賀兔年大吉

協勝公會春宴舞獅採青儀式。右5-8為黃仕初、伍煥鵬、李光章、陳姿，左4為鄭依彬，右1為潘振泉。

費城 協勝公會2月9日在東方明珠酒樓舉辦盛大新春聯歡會，500多位各界中西嘉賓、政府官員到場致賀，高朋滿座，熱鬧非凡。

臺北駐紐約經濟文化辦事處李光章處長，元老團主席伍煥鵬、總理黃仕初，中華公所董事長林興、麥鵬，美洲協勝公會元老陳姿，費城協勝公會主席鄭依彬、潘振泉等僑領主持瑞獅採青儀式。在栩栩如生的舞獅中，拉開宴會序幕。

李光章處長致辭說紐約與費城相距一百多公里，但我們與費城僑胞之間沒有距離。費城是美國憲法的誕生地，代表著美國立國的自由民主精神，這也是民眾為之所追求的。感謝協勝公會長期以來服務僑胞，熱心慈善事業，冀望持續秉承優良傳統，會務更創輝煌。

費城市議員Mark Squilla, 費城市長候選人James Deleon、金海倫，林興、麥鵬，費城安良工商會會長徐福群，鄭依彬、潘振泉，以及消防局局長Adam Thiel和費城6分警局局長Brian等紛紛致詞送上新春祝福，祝願嘉賓們兔年宏圖大展，揚眉吐氣，新春大吉大利，各僑團僑社團結一心，造福社區。

協勝辦春宴不忘公益，為培育英才， 向天主教培德學校、協勝開心、喜悅、歡樂、COCO快樂、富貴、四大千金舞蹈隊派送公益紅包。希望弘揚中華傳統文化，為社區多做貢獻。【圖文報導：彭林】