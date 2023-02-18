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創新技術 HyperReal Lip Blush 讓您“唇唇”欲動

本報新澤西訊

提到紋唇，很多女性都持貶褒不一的態度，有的認為紋唇之後唇色氣色都有很好的改善，有的則認為紋唇很容易顯老，增加“姨媽感”，一旦做不好，更是難看好幾年。的確，曾經的老式紋唇風過後，我們經常能看到老式唇線，不均勻的唇色等。導致現在很多人明明有很多想要改善唇部的需求，卻遲遲不敢下手。 其實謹慎是對的，做在臉上的項目，大家一定要慎重。

  請問你想要紋唇的原因是什麼? 是因為天生唇色蒼白，或是唇周烏色，想要矯正色素恢復健康“天然唇”， 讓素顏也能擁有好氣色;還是對唇型不滿意，想要微調使唇形對稱；或是單純想要更紅潤的唇色，告別口紅沾杯的尷尬等等……選擇對的顏色，選對紋綉師才是擁有完美唇色的關鍵。 紋唇的顏色要綜合考慮膚色，髮色，唇部及年齡等等，合適的顏色才能襯托綜合氣質，達到整體的和諧統一。千人千色，同一顏色在不同人的嘴上呈現的色彩也是不同。如何使蒼白唇變紅潤，使烏唇變通透，還有後期留色，都是極其考驗紋綉師水準。

  Hyperreal的Real Tint獨特技術，真正做到上色快，皮損小，留色好，主要針對唇色唇型進行改善，讓嘴唇變得更加立體，不同於傳統顏色覆蓋，可以使唇色更加健康通透，也不會剝奪塗口紅的樂趣。

   Hyperreal Academy同時提供技術培訓和執照培訓班，Anna老師作為AAM 協會認證的培訓導師親自授課，畢業後學校還有未來扶持計畫，優秀學生可以留校工作，儘快開展職業生涯。所有培訓或服務都可以申請分期付款，最多6 個月免息。特價即將截止，歡迎來電：732-491-3335；地址：63 West Prospect St. East Brunswick, NJ 08816；網站：www.hyperrealacademy.com；郵箱: [email protected]

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