新澤西當局研發地圖 65%住宅內油漆含鉛

新澤西州州長墨菲。(美聯社)

根據新澤西當局研發地圖顯示，全州240萬個住宅中有超過160萬戶油漆中含有鉛；州長墨菲(Phil Murphy)已宣布提供3800萬元資金改善房屋含鉛問題。

新澤西州 環境保護廳(DEP)與衛生廳(Department of Health)利用財政部根據稅收紀錄估算房屋年齡的資料組，在2021年10月推出一個能顯示有油漆鉛中毒風險住家的地圖顯示，顯示有65%的住家有接觸高濃度含鉛油漆的風險。但因為地圖並為明確顯示各住宅接觸到的鉛含量水平，也沒顯示翻新舊房屋，所以州內鉛含量問題仍不明確。

州長墨菲本月稍早宣布，將向非營利組織和市政當局撥款超過3800萬元，以查明老房子含鉛位置，並修復房屋以確保其安全。

根據衛生廳2020年報告指出，2017年至2020年一至二歲新澤西州兒童中有約1.8%的兒童血液中的鉛含量較高。可見在嬰幼兒階段進行血檢，有助於及早發現並移除體內的鉛含量。因為在2003年時，健保 要求只需在兒童六歲前進行血檢就可以，而報告顯示，血液鉛含量過高兒童高達3%。

鉛被廣泛運用於工業生產方法和商業產品中，包括汽油、油漆、化妝品、陶器、兒童玩具和香料，可透過吸入、攝入或在極少數情況下通過皮膚接觸而造成各種影響，甚至可能潛伏數年。

新澤西學院(The College of New Jersey)公共衛生教授瑪瑞茲(Alexis Mraz)指出：「鉛中毒可能傷害包括認知能力、神經系統、腎臟、血細胞、運動技能發育、心血管系統和骨骼系統，並估計造成美國全國平均智商下降約2.6點。」

新澤西州環境保護廳發言人柯琳•辛斯科(Caryn Shinske)表示，「環境保護廳與衛生廳未來會研發更多工具來檢測 鉛含量，包括可能導致飲水含鉛的鉛製管線，以及曾經或持續在使用含鉛殺蟲劑與燃料地區的土壤。」