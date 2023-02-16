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匹茲堡慈濟兔年祈福 募款助土耳其

記者張瓊月／匹茲堡報導
匹茲堡與新澤西的師姊們聯合慶祝，並在新租的一樓舉行揭幕儀式。(記者張瓊月／攝影)
匹茲堡與新澤西的師姊們聯合慶祝，並在新租的一樓舉行揭幕儀式。(記者張瓊月／攝影)

佛教慈濟基金會匹茲堡聯絡處12日第一次在其聯絡處新租的一樓大廳舉辦新春祈福茶會，志工把雙獅頭放置玻璃大門的左右兩側，又在小長桌放了蔬果當插花藝術，映入眼簾的是證嚴法師新春祈福語：「慈悲行善福滿門，智慧處世德傳家」。

新澤西慈濟執行長張嘉桓(慈今)、何秋淳(濟淳)等八人遠道而來參加匹茲堡分會擴大揭幕典禮，並看匹茲堡聯絡處深耕社區20年成果。該分會增租一樓當「人文閲讀空間」，內部有佛教法品、醫療書籍，大愛電視節目的心靈書籍等，供華洋民眾做靈修參考。

二樓有人文學校老師教學生新年剪紙，除預備小孩歌唱做土耳其震災募款，並由李大利主持慈濟小朋友年度「竹筒回娘家」，把整年的撲滿匯總傳回台灣慈濟，培養小朋友助人的習慣。有些人以為慈濟一直把台灣的錢花到世界各地，其實慈濟的善款很多是由各地志工募到，教導孩子們從小感恩孝親，並以濟世救貧為一生志業。

張寶珍說慈濟志工在匹茲堡聯絡處已深耕社區20多年，疫情嚴重時也未停下關懷的腳步，還包括心靈照護。人文閱讀空間的成立是希望能提供給會眾寧靜、優雅的空間，隨時進來讀一本好書，分享一句好話，舒緩心靈壓力。計畫定期邀請專業人士舉辦各類講座和課程，每月一次的聯誼讓大家舒展身心，也希望能和中餐協會合作推廣健康素食。

疫期也聯合匹茲堡台灣同鄉會會長許雅斐及郭向榮、江孟純處理匹茲堡大學一位台灣助理教授忽然過逝，匹茲堡急難救助團隊全程協助其弟弟、妹妹由台灣赴美辦理後事。

匹茲堡慈濟志工每年「冬令發放」口罩、手套、圍巾、毛毯等保暖衣物給匹茲堡市區的街友。目前當急之務包括捐贈禦寒毛毯與食品給土耳其的震災受災民眾，把救苦救難的大愛精神又一次散播到世界各地。

慈濟志工分發證嚴法師新年福慧紅包。(記者張瓊月／攝影)
慈濟志工分發證嚴法師新年福慧紅包。(記者張瓊月／攝影)
新州慈濟執行長張嘉恆呼籲捐助震災。(記者張瓊月／攝影)
新州慈濟執行長張嘉恆呼籲捐助震災。(記者張瓊月／攝影)

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