超級盃開踢斷訊20分鐘 費城球迷急壞

電信巨擘康卡斯特(Comcast)旗下超無限(Xfinity)公司12日在超級盃開踢前，轉播服務一度中斷，讓許多球迷不滿。(美聯社)

在12日超級盃 開踢前，電信巨擘康卡斯特(Comcast)旗下超無限(Xfinity)公司轉播服務一度中斷，直到開踢後20分鐘才解決，目前某些費城 老鷹隊(Philadelphia Eagles)的球迷揚言要換掉服務商；康卡斯特表示，斷播是因當天稍早有人蓄意破壞，目前服務已經恢復。

超無限的訊號斷掉後，問題持續幾個小時，直到大約傍晚6時55分解決，當時距超級盃開踢，由老鷹隊對戰堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)已20分鐘。

康卡斯特公司發言人珍妮佛‧比洛塔(Jennifer Bilotta)表示，12日稍早有人破壞公司設備，導致斷播，肯辛頓(Kensington)、魚鎮(Fishtown)收視戶受斷播影響，目前服務已經恢復，感謝當地團隊立即因應，盡快解決此事。

比洛塔表示，任何還碰到麻煩的客戶，只要重啟數據機及機上盒就行。

康卡斯特的總部設在費城，稍早之前表示正在設法解決一切，搶在開踢前恢復轉播訊號。

比賽日到中午，魚鎮區的居民開始在社媒上傳出連線出問題；Xfinity公司的斷線地圖也證實訊號中斷。

線上自動發出的簡訊保證很快修復，只是復播時間一直延後；就在比賽開踢前，公司表示到傍晚6時30分，一切都會復原、運作；只是兩隊對決開始，有些客戶依然無法連線。

很多居民表示生氣、沮喪；畢竟對熱愛運動的費城，主隊老鷹隊決戰酋長隊真是大日子，大家備好吃的，做足準備，營造完美氣氛，甚至專為這場大賽購買電視機，結果播不出來。