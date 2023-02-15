防超級盃釀暴動 費城電線杆塗油

費城 老鷹隊(Philadelphia Eagles)12日晚間在美式足球聯盟(NFL)超級盃 (Super Bowl)，於終場倒數八秒鐘時敗給堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)後，令許多球迷感到震驚，紛紛走上街頭，讓費城街頭一度陷入混亂。

在老鷹隊落敗後，費城街頭立刻出現騷亂跡象，不滿比賽結果的球迷湧入市政廳，並與部署在全城各處的警察 發生衝突；有民眾攀爬燈柱、高呼「去他媽的酋長隊」，市中心附近可見有人投擲玻璃瓶，甚至有人點燃煙火，許多人遭警方逮捕。

由於每當重大賽事過後，許多城市往往可看到群眾集結大肆慶祝，費城當局在超級盃之前已做好相關安全防護措施，其中包括在電線杆塗上潤滑油，以防止球迷爬上電線杆。

費城當局的防護工作集中在主要的聚會十字路口，如費城中心城市(Center City)的百老街(Broad Street)南方。每次當地運動隊伍勝利時，百老街往往成為民眾聚集狂歡的地點。

去年秋天的MLB國家聯盟冠軍系列賽，費城費城人擊敗聖地牙哥教士後，在附近運動酒吧觀賽的29歲民眾海根(Sean Hagan)也去了百老街，他找到一根塗了油的電線杆，但還是用垃圾桶作為梯凳攀爬上杆，「我坐在那狂喝啤酒，百老街群眾為我歡呼，人潮很洶湧，令人難忘。」

海根爬下電線杆後被費城警方逮捕，其他幾個當晚慶祝的民眾也被捕，後來法官駁回對海根的指控。

海根表示，對於充斥貧困與槍枝暴力等嚴峻問題的城市來說，慶祝運動賽事勝利是難得的機會，能夠宣洩情緒，「彷彿那天的犯罪停止了，每個人都在收看比賽，忘卻所有的負面情緒。」

考量到民眾的激動情緒，費城官員並不限制所有形式的輕微違法行為，而試圖專注於壓制最具破壞力的慶祝形式。市長肯尼(Jim Kenney)先前曾呼籲民眾，「注意安全。想想自己在做什麼，在哪裡，不要受傷」。