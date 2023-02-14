天普大學罷工研究生須繳全額學費 再無減免

天普大學財務長辦公室通知罷工的研究生，必須在3月9日之前全額繳付春季學費，再無減免。(CBS電視台畫面截圖)

天普 大學750名擔任助教及研究助理的研究生，組成工會TUGSA與校方談判加薪不果而發動無限期罷工 。罷工進入第二周，但校方態度強硬，財務長辦公室8日發出通知，罷工的學生必須在3月9日之前全額繳付春季學費，再無減免，否則他們將面臨支付100元的滯納金及帳戶凍結。天普大學的學費減免最高可達2萬元。

對於校方祭出全額繳付學費這一招，包括其他大學在內不少學生大表嘩然。聖地牙哥

加州大學一名博士生表示「太可怕了」；也有人說實在是「荒謬、愚蠢、糟糕的做法」。

天普大學強調，它有合法權利拒絕減免罷工學生的學費。

校方的聲明說，根據賓州法律，那些選擇不工作的 TUGSA 成員，當他們罷工不為大學工作時，就無權利獲得報酬及與工作相關的福利 ，包括減免學費。

聲明又說，由於罷工的研究生沒有減免學費權利，因此他們已獲通知有繳付學費的義務。

校方指出，研究生是兼職臨時雇員，他們一年工作9個月，平均每周工作20小時。目前教學和研究助理的年薪平均為1萬9500元，工會要求提高到3萬2000元，但校方指連同醫保，實際年薪已達到4萬元。

談判代表、TUGSA 前任主席貝塔妮．柯斯米奇(Bethany Kosmicki)表示，雇主在法律上可在罷工期間停止支付工資，但切斷福利是令人震驚和不道德的選擇。

天普大學指出，目前超過 80% 的助教及研究助理仍在繼續工作，實際罷工者不到150 人。但工會首席談判代表兼社會學博士候選人福特(Matt Ford)認為，罷工人數至少是這個數字的兩倍，而且還有更多人加入。

目前校內正流傳號召全校學生在2月15日罷課的傳單，以聲援TUGSA。

美國教師聯合會主席溫格坦 (Randi Weingarten)及一些地方政治人物，早前也在校內集會支持罷工的學生。