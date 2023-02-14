新州東漢諾瓦鎮5民代 倒戈加入共和黨

新澤西州東漢諾瓦鎮民選官員9日投下震撼彈，該鎮鎮長潘努洛(中)和所有四名議會議員集體退出民主黨，倒戈加入共和黨。（取材自YouTube）

新澤西州 東漢諾瓦鎮(East Hanover)民選官員9日投下震撼彈，該鎮鎮長潘努洛(Mayor Pannullo)和議會所有四名議員集體退出民主黨 ，倒戈加入共和黨 。

這些民選議員中不乏登記為民主黨人而成功連任者，新州摩利斯郡(Morris County)共和黨委員會主席羅拉‧艾里(Laura Ali)表示，潘努洛鎮長、議會主席狄馬歐(Frank DeMaio)、議員布羅考(Brian Brokaw)、卡洛琳‧詹多利(Carolyn Jandoli)，以及馬爾托雷利(Michael Martorelli)歷經數月深思熟慮和溝通後，做出這項決定。

艾里在聲明中表示，「摩利斯郡共和黨歡迎鎮長潘努洛和東漢諾瓦鎮的四名議員加入我們的大家庭，我們張開雙臂、興高采烈的歡迎。」

艾里說，「東漢諾瓦是擁有卓越領導階層的小鎮，我們的價值觀與潘努洛鎮長及其議會相仿，我們很高興他們能成為共和黨大家庭的一員。」

新澤西州向來是穩固的藍州(民主黨)鐵票倉，民主黨自2007年起領導東漢諾瓦鎮議會，但所有四名議員卻倒戈加入共和黨。潘努洛鎮長、議會主席狄馬歐和議員馬爾托雷利，將在今年11 月競選連任 。

東漢諾瓦所在的摩利斯郡長期傾向共和黨，2021年州長選舉時，選民大多支持共和黨候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)，而非民主黨籍的墨菲(Phil Murphy)，但後來仍由墨菲當選新州州長。全州去年重劃選區後，把東漢諾瓦從民主黨控制的第27議會選區推向共和黨控制的第26選區。