我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

新州東漢諾瓦鎮5民代 倒戈加入共和黨

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州東漢諾瓦鎮民選官員9日投下震撼彈，該鎮鎮長潘努洛(中)和所有四名議會議員集體退出民主黨，倒戈加入共和黨。（取材自YouTube）
新澤西州東漢諾瓦鎮民選官員9日投下震撼彈，該鎮鎮長潘努洛(中)和所有四名議會議員集體退出民主黨，倒戈加入共和黨。（取材自YouTube）

新澤西州東漢諾瓦鎮(East Hanover)民選官員9日投下震撼彈，該鎮鎮長潘努洛(Mayor Pannullo)和議會所有四名議員集體退出民主黨，倒戈加入共和黨

這些民選議員中不乏登記為民主黨人而成功連任者，新州摩利斯郡(Morris County)共和黨委員會主席羅拉‧艾里(Laura Ali)表示，潘努洛鎮長、議會主席狄馬歐(Frank DeMaio)、議員布羅考(Brian Brokaw)、卡洛琳‧詹多利(Carolyn Jandoli)，以及馬爾托雷利(Michael Martorelli)歷經數月深思熟慮和溝通後，做出這項決定。

艾里在聲明中表示，「摩利斯郡共和黨歡迎鎮長潘努洛和東漢諾瓦鎮的四名議員加入我們的大家庭，我們張開雙臂、興高采烈的歡迎。」

艾里說，「東漢諾瓦是擁有卓越領導階層的小鎮，我們的價值觀與潘努洛鎮長及其議會相仿，我們很高興他們能成為共和黨大家庭的一員。」

新澤西州向來是穩固的藍州(民主黨)鐵票倉，民主黨自2007年起領導東漢諾瓦鎮議會，但所有四名議員卻倒戈加入共和黨。潘努洛鎮長、議會主席狄馬歐和議員馬爾托雷利，將在今年11 月競選連任 。

東漢諾瓦所在的摩利斯郡長期傾向共和黨，2021年州長選舉時，選民大多支持共和黨候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)，而非民主黨籍的墨菲(Phil Murphy)，但後來仍由墨菲當選新州州長。全州去年重劃選區後，把東漢諾瓦從民主黨控制的第27議會選區推向共和黨控制的第26選區。

共和黨 民主黨 新澤西州

上一則

亞特蘭大太極拳推廣學會 3/4開課

下一則

休城議員Thomas 晤華人聽民意

延伸閱讀

戲稱佛州州長「肉丸朗」?川普否認 德桑提斯這句話反擊

戲稱佛州州長「肉丸朗」?川普否認 德桑提斯這句話反擊
新州隱密攜槍限制 不適用特定敏感場所

新州隱密攜槍限制 不適用特定敏感場所
新州心理醫療業者 可申請最高18萬學貸減免

新州心理醫療業者 可申請最高18萬學貸減免
鼓勵從事心理健康行業 這一州可減免18萬學貸

鼓勵從事心理健康行業 這一州可減免18萬學貸
急性膽囊炎 超音波看墨菲氏徵象

急性膽囊炎 超音波看墨菲氏徵象
擴大白卡 新州無證移民子女可獲健保 受益者達1.6萬人

擴大白卡 新州無證移民子女可獲健保 受益者達1.6萬人

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗