新州一周內第2名鎮議員遭槍殺 嫌犯自殺

新州電力公司主管、 同時也是米爾福德鎮議員海勒 ，8日早上在公司的停車場遭前同事開槍打死。(取材自臉書)

新澤西州 一家電力公司的主管、 同時也是米爾福德鎮(Milford)議員海勒 (Russell D. Heller)，8日早上在公司的停車場遭前同事開槍打死，兇嫌事後也自殺身亡。這是一周內新州 第二名鎮議員遭槍殺。

PSE&G的51歲高級分銷主管海勒 ，8日上午7時左右在位於富蘭克林鎮(Franklin)的公司大樓停車場，遭58歲前同事柯蒂斯(Gary T. Curtis)開槍打死。警方接報到場時證實海勒當場死亡，而兇嫌不知去向。

到了上午10時20分，警方收到報告指在橋水鎮一個停車場，發現柯蒂斯在一輛汽車內吞槍自殺死亡，手上仍拿著槍。

警方目前仍在調查殺人動機，但薩默塞特郡(Somerset County)檢察官辦公室強調槍擊案只是個別事件，又指柯蒂斯是前PSE&G 員工，而海勒則是他的預定目標。

PSE&G事後發聲明，對海勒的不幸去世表示悲痛。聲明指海勒是一位受人尊敬的員工和主管，在 PSE&G服務超過 11 年，所有人都會非常想念他。又指這一起事件悲慘且令人不安，公司會就這事件協助有需要的員工及提供支持，同時會全力與執法部門合作配合調查。

米爾福德鎮位於亨特敦郡(Hunterdon County)，鎮長席彭斯(Henri Schepens)也表示，該鎮議會對議員海勒不幸身亡深感難過，並向家屬致哀，「他充滿活力，現在卻不在人世令人難以置信。本鎮歷史中從未發生這種事，我們深感震驚」。