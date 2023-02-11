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梅山中文學校 扯鈴、熱舞迎春 氣氛熱鬧

記者孫影真／新澤西州報導
梅山中文學校創校40周年春節，校長陳家駿邀請陳永豐主任、地方政要與前校長們等貴賓上台切蛋糕同慶。（梅山中文學校提供）
梅山中文學校創校40周年春節，校長陳家駿邀請陳永豐主任、地方政要與前校長們等貴賓上台切蛋糕同慶。（梅山中文學校提供）

梅山中文學校舉行創校40周年春節特別節目「玉兔迎春」，學生與行政人員輪流上台表演，舞龍舞獅、體操、民俗展示、彈弓彈射，展現熱鬧歡騰的青春氣息；會中邀請自1989年至2022年間歷屆校長回校同慶切蛋糕，氣氛感人。

節目由祥龍祥獅獻瑞開場，二年級表演「牛仔也要忙著過年」，配樂採用周杰倫的歌曲「牛仔很忙」；八年級介紹「民俗童玩」扯鈴、陀螺、踢毽子、丟沙包與跳繩等技藝，基礎札實；扯鈴文化課學生表演運鈴、上拋等基本技巧，老師郭立中個人展示高難度釣魚動作，贏得滿場掌聲。

校長陳家駿率領的「行政尊巴舞」，以及語言課老師們一身紅服上台熱舞，奔放動感，令人驚艷；由學生主持群擔綱的彈弓彈射校服T恤衫，觀眾紛紛搶接，掀起節目高潮，全場歡呼。

慶祝會貴賓雲集，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、華強山市學區教育委員會(Watchung Hills Regional High School Board of Education) 委員Susan Ober、Lisa DiMaggio、Janine Potter、Michael Birnberg、美東中文學校協會會長戴松昌、七僑社會長、以及14名前校長出席。

陳永豐樂見梅山中校在未來提供更好的華語文語言教育服務，以及更豐富的傳統文化活動項目。Susan Ober表示，今年的學區會議上，特別表揚了梅山中校給學區帶來的文化成果。

校長陳家駿感謝學生家長教職員，「沒有你們的參與付出，學校辦不下去」，節目最後邀請所有貴賓一同上台切蛋糕，祝賀學校成立40周年。

梅山中文學校成立於1983年，每周六中午12時30分至3時30分，在Watchung Hills Regional High School上課，設有傳統中文班、兒童雙語班、成人雙語班、扯鈴、民俗舞蹈、舞獅、太極等文化班。

該校校址：108 Stirling Road, Warren, NJ 07059，網址：https://www.mhcs-nj.org/，電郵：[email protected]

學生主持群擔綱主持彈弓彈射T恤衫，觀眾紛紛搶接，節目高潮迭起，全場歡呼不斷。(記...
學生主持群擔綱主持彈弓彈射T恤衫，觀眾紛紛搶接，節目高潮迭起，全場歡呼不斷。(記者孫影真／攝影)

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