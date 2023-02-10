賓州公校經費系統判違憲有望增預算 關鍵「法官出面」

賓州公立學校經費系統日前被法官裁定違憲，但學校教育經費不均等問題仍難迅速解決。圖為賓州首府哈里斯堡的司法中心。(美聯社)

繼其他州遭遇類似判例之後，賓州公立學校經費系統如今也被裁定違憲。以別州前例看來，窮苦學區 如果想要提告翻盤，拿到數十億元教育預算 ，並不保證可以獲得迅速、規模龐大或效期長久的解決結果。

將近10年纏訟之後，法院裁決7日出爐，支持取消制度者稱讚法院做出歷史性判例，因為制度崩壞、存有歧視，長期以來讓富人受惠較多。根據規定，裁決結果出爐後，30天內可以提請上訴。

如果判決挺過上訴考驗，賓州學校經費將受到某種程度影響。研究數十州其他訴訟判例的學者說，通常只要法官出手，州議員都會以為學區增加預算做為回應。

然而，專門研究教育權的西維吉尼亞大學(West Virginia University)法學教授魏夏爾特(Joshua Weishart)分析，過去案例曾出現州議會並未通過足夠預算的狀況。

如果州議員不願配合，學校預算訴訟可能拖延數年甚至數十年。學者指出，為了請求法院協助，逼迫州議會立法通過學區預算，某些原告數度進出法院，結果依然徒勞無功。

經濟、政治與其他因素都可能讓案件變得更加複雜，就連法院到最後都可能變得意興闌珊。舉例來說，經濟衰退可能讓州政府財政廳陷入財務窘境，即使想遵守法官裁決也缺乏政治動力。隨著選舉產生的新科州議員、州長或法官，對於學區預算改變可能帶有敵意。學者分析，有些時候州議員在立法過程中取得進展，但後來卻往後退步。

專研公立學校經費的邁阿密大學(University of Miami)教育教授貝克(Bruce Baker)指出，賓州法官敦促州議員採取行動，將是解決如此龐大難題時，唯一能夠成功的關鍵因素。

貝克表示，法官出面很重要，尤其是其他層面都已經準備就緒的時候，改革行動能夠落實，計畫也能長久進行。

貝克說，賓州與伊利諾州是學校教育經費不均等問題最嚴重的兩州，處理問題必須付出昂貴成本，因為牽涉到規模龐大的費城、艾倫鎮(Allentown)以及雷丁(Reading)等學區。