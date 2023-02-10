新州化學公司倒廢棄物 湯姆斯河鎮兒童罹癌率飆升

新澤西州 海洋郡湯姆斯河鎮(Toms River)的黑心無良化學公司「汽巴嘉基」(Ciba-Geigy Chemical)多年來往湯姆斯河、大西洋傾倒化學物質，在當地掩埋4萬7000桶有毒廢棄物，被汙染的水源擴散至住宅區，使該區域成為全國最惡名昭彰的「超級基金」(Superfund)污染地之一，被列入受汙染最嚴重、需要聯邦監管的汙染區名單。

新州 衛生廳研究發現，1979年至1995年期間，湯姆斯河鎮(前多佛鎮Dover)有87名兒童被診斷出癌症 ，研究表明該鎮女童罹癌及罹患白血病的比率「與整個州相比顯著上升」，男童則未發現類似情況。

「汽巴嘉基」受到刑事指控，除了賠償3億元，該公司及繼任者還支付數百萬元的罰款，以清理1250畝的汙染土地。

目前新州已經與該土地的現任所有者BASF公司達成和解，解決對當地自然資源的危害。

湯姆斯河鎮的居民則對於和解協議深感不滿，認為嚴重不足，如今癌症群(cancer cluster)已成為當地詞彙的一部分，瓶裝水是許多人唯一敢飲用的水。協議仍必須由新州環保廳做最終決定。

和解協議要求BASF復原濕地及青草地，建造走道、木板道，以及抬升的觀景台，另外建造一環境教育中心，除此之外，BASF還將賠償新州10萬元，並獲准繼續安裝該區部分的太陽能板。

鎮長希爾(Maurice Hill)稱汙染事件是「湯姆斯河公開的傷痛及社區的巨大痛苦」。他和其他人表示，該協議不足以彌補湯姆斯河及居民數十年來忍受的污染和疾病。

希爾抱怨，該協議沒有任何當地代表加入，希望BASF可能開發的250畝土地可以交給湯姆斯河鎮，並表示應該列入用來解決未來任何尚未發現汙染的緊急基金。

環保廳廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)表示該協議的目的不是處罰所有人，並強調BASF仍有義務在聯邦環保局的監督下完成清理工作。

拉圖瑞特指出，目前提出的和解協議旨在恢復屬於所有新州人的自然資源，直到這些資源能再度使用。