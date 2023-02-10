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賓州精神異常男子與警槍戰 釀1死1傷 被制伏送醫

編譯陳韻涵／綜合報導

賓州西部麥基斯波特(McKeesport)6日發生一名精神異常男子與警方爆發槍戰，造成一名員警死亡、另一名員警受傷，就在他攻擊第三名員警時被該名員警回擊的子彈打傷並制伏後送醫院、傷勢穩定，警方已對他提出告訴。

阿雷根尼郡(Allegheny County)警監克恩斯(Christopher Kearns)表示，三名警察6日午後不久接獲家暴報案前往匹茲堡南部約12哩的一棟民宅處理。

警方試圖與男子溝通，但他朝反方向遠離房屋，報案的家屬事前已提醒警方，這名男子可能攜武。

克恩斯表示，就在警察靠近時，他「突然拔槍，打傷兩名員警」。

32歲員警斯盧甘斯基(Sean Sluganski)中彈後被送往麥基斯波特的醫院，搶救無效、回天乏術。

麥基斯波特警長艾爾佛(Adam Alfer)表示，斯盧甘斯基在該分局任職兩年，而另一名受傷的員警、35歲的湯馬斯(Charles Thomas Jr.)被送往匹茲堡地區的創傷中心，在該分局任職四年的湯馬斯6日已出院、返家療養。

克恩斯表示，嫌犯走到角落朝第三名警察開槍時，遭該名員警開槍擊中，嫌犯也被送往匹茲堡地區的創傷中心，情況穩定。

麥基斯波特學區表示，所有學校和建築物在警匪槍駁火期間暫時封鎖。

克恩斯表示，警方已準備對嫌犯提告，而此人早已是當地的頭痛人物，「警方曾與他過招」。

警察工會(Fraternal Order of Police)主席雷根(Joseph Regan)表示，警察「離開家中就知道他們有義務保護並服務麥基斯波特民眾，無論結果如何；今日他們為此犧牲並祈禱(類似情況)不再發生，他們是英雄」。

今年1月初，阿雷根尼郡也發生一起襲警案，警方攔查違反假釋條件的28歲槍械犯史萬(Aaron Lamont Swan Jr.)時，他拒捕並駕車逃逸，布拉肯瑞吉市(Brackenridge)警察局長麥金泰爾(Justin McIntire)緝捕嫌犯期間殉職，另有兩名警員受傷，史萬最後被員警擊斃。

警察 波特 家暴

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