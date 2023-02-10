新州帕奧運動員遭代客泊車拒服務 控百利賭場歧視

大西洋城百利賭場酒店。(記者牟蘭／攝影)

新澤西州知名前「帕奧」(Paralympic Games)運動員海爾(Douglas Heir)因多次遭到大西洋城百利(Bally's)賭場酒店的代客泊車人員拒絕為他服務，日前向法院提告，指控該酒店歧視 身障人士。

海爾駕駛的是一輛福特廂型車，由於該型車淨高超過8呎，無法駛入大多數室內停車場，但海爾持有Bally's的VIP卡， 一向被奉為上賓，通常都是由泊車人員代駛停靠路邊或其他貴賓停車區。

但去年7月31日，海爾前往Bally's參加音樂會時，泊車人員拒絕為他停車，甚至對海爾提出的歧視警告，完全不予理會。

接著在8月19日，海爾再次受邀前往Bally's用餐，在停車時被一名服務員直接揮手示意離開，表明不為他提供代客泊車服務。然後上個月，拒絕為海爾服務的同一名泊車員直接告訴他沒車位。

接二連三遭到拒絕，海爾決定基於「法律要求對身障人士給予尊嚴、尊重和便利的基本權利」為由，向大西洋郡(Atlantic County)高等法院提起訴訟，該案遂被當地媒體Press of Atlantic City曝光。

針對該項指控，Bally's總經理蒙提(Mike Monty)發表聲明強調：「我們歡迎並重視所有顧客、包括身障人士在內，我們不容忍任何形式的歧視，在努力蒐集一切真相的同時，我們認真看待這項指控。」

根據訴狀內容，現年62歲的海爾來自新州 肯登郡(Camden County)櫻桃山市(Cherry Hill)，年輕時擔任救生員，因為某次在泳池搶救一名孩童，不慎頭部重創，從此倚賴輪椅行動已將近45年。儘管不良於行，但海爾仍奮發完成法學院學業，取得新州和賓州的律師資格。

海爾的運動成績更是可圈可點，參加過五屆奧運 /帕奧運動會，贏得標槍、鉛球和鐵餅等項目，累積上百枚金牌，也是第一位出現在Wheaties穀物片外包裝盒上的身障運動人士。