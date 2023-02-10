費城僑學界聯席會議新春團拜 歡笑聚一堂

吳曉明副總領事與僑學界共同主席及費城政府官員共同主持舞獅采青儀式，前排右6為秘書長張天晨

大費城 僑學界聯席會議2月5日在東方明珠大酒樓舉行2023兔年新春團拜會，中國駐紐約總領事館吳曉明副總領事、殷民俊僑務副主任、王程領事，費城各僑界首領、中西嘉賓400多人齊聚一堂，歡聲笑語，共迎新春。

費城福建同鄉聯合會鑼鼓隊敲響了開場鑼鼓，吳曉明副總領事代表黃屏總領事向費城僑胞拜年，他表示，時隔三年，再次歡聚一堂，三年以來，聯席會議的各位會員團結一致，攜手並進，積極幫扶同胞，協助總領館分發春節健康包及開展“領事服務進社區活動”，為僑胞們辦證，感謝費城各界的同胞雖身在海外，但情牽故土，心繫祖國，每年國慶日都舉行升旗儀式，積極促進中美友好。聯席會議的工作卓有成效，取得的成績有目共睹，特代表總領館向大家表示衷心的感謝。

費城市議員Mark Squilla、僑界代表崇正會會長黃偉星、學生代表Drexel大學學生會主席譚家浩、費城市長候選人James Deleon、 費城前副市長Nina Ahmad、賓州州長亞太裔事務委員會主任孫一等政府官員分別上臺發言祝賀。

大費城僑學界秘書長張天晨致答謝詞，感謝各界對僑學界各項工作的支持與肯定，新的一年開啟新的希望，新的歷程，承載著新的夢想，期許共同為費城華人 社區的和諧團結，繁榮進步，繼續為旅美僑胞在美國爭取合法權益，為促進中美關係健康穩定發展做出貢獻。

文藝節目豐富多彩，有男女生二重唱、新疆 維吾爾族舞、二胡獨奏、京劇表演、古典舞、男聲獨唱、武術表演、女高音獨唱等，熱鬧溫馨，充滿著濃濃的節日氣氛。團拜會由梁鴻生、楊笑笑擔任主持。【圖文報導：彭林】