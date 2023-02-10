我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

費城僑學界聯席會議新春團拜 歡笑聚一堂

本報費城訊
吳曉明副總領事與僑學界共同主席及費城政府官員共同主持舞獅采青儀式，前排右6為秘書長張天晨
吳曉明副總領事與僑學界共同主席及費城政府官員共同主持舞獅采青儀式，前排右6為秘書長張天晨

費城僑學界聯席會議2月5日在東方明珠大酒樓舉行2023兔年新春團拜會，中國駐紐約總領事館吳曉明副總領事、殷民俊僑務副主任、王程領事，費城各僑界首領、中西嘉賓400多人齊聚一堂，歡聲笑語，共迎新春。

   費城福建同鄉聯合會鑼鼓隊敲響了開場鑼鼓，吳曉明副總領事代表黃屏總領事向費城僑胞拜年，他表示，時隔三年，再次歡聚一堂，三年以來，聯席會議的各位會員團結一致，攜手並進，積極幫扶同胞，協助總領館分發春節健康包及開展“領事服務進社區活動”，為僑胞們辦證，感謝費城各界的同胞雖身在海外，但情牽故土，心繫祖國，每年國慶日都舉行升旗儀式，積極促進中美友好。聯席會議的工作卓有成效，取得的成績有目共睹，特代表總領館向大家表示衷心的感謝。

  費城市議員Mark Squilla、僑界代表崇正會會長黃偉星、學生代表Drexel大學學生會主席譚家浩、費城市長候選人James Deleon、 費城前副市長Nina Ahmad、賓州州長亞太裔事務委員會主任孫一等政府官員分別上臺發言祝賀。

   大費城僑學界秘書長張天晨致答謝詞，感謝各界對僑學界各項工作的支持與肯定，新的一年開啟新的希望，新的歷程，承載著新的夢想，期許共同為費城華人社區的和諧團結，繁榮進步，繼續為旅美僑胞在美國爭取合法權益，為促進中美關係健康穩定發展做出貢獻。

  文藝節目豐富多彩，有男女生二重唱、新疆維吾爾族舞、二胡獨奏、京劇表演、古典舞、男聲獨唱、武術表演、女高音獨唱等，熱鬧溫馨，充滿著濃濃的節日氣氛。團拜會由梁鴻生、楊笑笑擔任主持。【圖文報導：彭林】

費城 華人 新疆

上一則

費城長城中文學校遊園春晚 節目精彩紛呈

下一則

休士頓榮光聯誼會 近百會員春宴同歡

延伸閱讀

驚… 芝城郵編60624槍殺率 高於伊拉克戰區

驚… 芝城郵編60624槍殺率 高於伊拉克戰區
8少女被迫賣淫 費城戴斯酒店租客房、保安涉虐 賠2400萬

8少女被迫賣淫 費城戴斯酒店租客房、保安涉虐 賠2400萬
東西海岸家園不同

東西海岸家園不同
獲3000萬元經費 費城延緩驅逐租客計畫再給補助

獲3000萬元經費 費城延緩驅逐租客計畫再給補助
費城女與德州竊案嫌犯同名同姓 無辜坐牢一周

費城女與德州竊案嫌犯同名同姓 無辜坐牢一周
費城華埠聯盟在消防局舞獅舞龍 喜迎新春

費城華埠聯盟在消防局舞獅舞龍 喜迎新春

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
事發按摩店血跡斑斑，女傷者仍未脫險。(讀者提供)

獨家／芝按摩店喋血 華女遭男客刺頸命危 兇嫌逃逸

2023-02-03 09:35

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位