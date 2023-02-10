費城僑學界聯席會議新春團拜 歡笑聚一堂
大費城僑學界聯席會議2月5日在東方明珠大酒樓舉行2023兔年新春團拜會，中國駐紐約總領事館吳曉明副總領事、殷民俊僑務副主任、王程領事，費城各僑界首領、中西嘉賓400多人齊聚一堂，歡聲笑語，共迎新春。
費城福建同鄉聯合會鑼鼓隊敲響了開場鑼鼓，吳曉明副總領事代表黃屏總領事向費城僑胞拜年，他表示，時隔三年，再次歡聚一堂，三年以來，聯席會議的各位會員團結一致，攜手並進，積極幫扶同胞，協助總領館分發春節健康包及開展“領事服務進社區活動”，為僑胞們辦證，感謝費城各界的同胞雖身在海外，但情牽故土，心繫祖國，每年國慶日都舉行升旗儀式，積極促進中美友好。聯席會議的工作卓有成效，取得的成績有目共睹，特代表總領館向大家表示衷心的感謝。
費城市議員Mark Squilla、僑界代表崇正會會長黃偉星、學生代表Drexel大學學生會主席譚家浩、費城市長候選人James Deleon、 費城前副市長Nina Ahmad、賓州州長亞太裔事務委員會主任孫一等政府官員分別上臺發言祝賀。
大費城僑學界秘書長張天晨致答謝詞，感謝各界對僑學界各項工作的支持與肯定，新的一年開啟新的希望，新的歷程，承載著新的夢想，期許共同為費城華人社區的和諧團結，繁榮進步，繼續為旅美僑胞在美國爭取合法權益，為促進中美關係健康穩定發展做出貢獻。
文藝節目豐富多彩，有男女生二重唱、新疆維吾爾族舞、二胡獨奏、京劇表演、古典舞、男聲獨唱、武術表演、女高音獨唱等，熱鬧溫馨，充滿著濃濃的節日氣氛。團拜會由梁鴻生、楊笑笑擔任主持。【圖文報導：彭林】
上一則
費城長城中文學校遊園春晚 節目精彩紛呈
下一則
FB留言