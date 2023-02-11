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理財專家范琦勇 談資產保障、財富傳承與信託

本報新澤西訊

新州知名理財專家范琦勇日前在愛迪生Crown Plaza Hotel舉辦了一場資產保障、財富傳承與信託的講座，

  講座中范先生深入淺出地講解了與財富傳承遺產規劃有關的法律和具體做法，分析各種做法的優缺點。他首先指出財富傳承不是富豪的專利，上中產階級甚至中產階級都需要考慮如何有效便捷地將自己的財產轉給下一代。講座中提出了財富傳承的4項基本原則：省稅、合法、公平、資產保障。所謂省稅不僅是要省遺產稅，也要省所得稅，所謂合法就是一切要遵循美國的法律規定，不要走旁門左道，或者企圖鑽空子，以免日後給子女帶來麻煩；所謂公平合理就是多子女家庭要妥善安排遺產分配問題，以免日後發生子女爭產反目的鬧劇。而資產保障則是指如何確保父母傳給子女的財產日後不會因子女離婚而被配偶分掉，或者不會因官司而遭追索。

  遺產規劃受4條法律的規範：遺產稅、贈與稅、隔代贈與稅以及2020年通過的Security Act。他指出了財富傳承的兩種做法：生前贈與和死後繼承。前者是當事人（父母）在生前就把財產轉移給子女（孫子女），後者則是過世時通過遺產的方式傳給受益人。儘管生前贈與有某些好處，但有很大的風險，生前就把大量財產轉給子女除了父母失去控制外，子女可能會花掉、敗掉、被告掉（打官司）、離婚離掉，所以大部分人都不願意在生前就把大筆財產轉給子女，常用的穩妥做法是在過世時留給子女，這就要求事先做好規劃。范先生在講座中討論了人壽保險在財富傳承中的特殊角色和作用。他指出，人壽保險具有槓桿作用，可以放大留給子女的財產。人壽保險的理賠不用交所得稅，如果放在不可撤銷信託中也不用交遺產稅。此外，放在不可撤銷信託中的保險理賠還有子女離婚和官司保障的功能。講座中同時也簡單介紹了各種信託在財富傳承和資產保障中的作用，分析其優缺點。

  范琦勇先生早年畢業於北京大學歷史系，獲得學士和碩士學位，來美後獲得田納西大學MBA,1998年開始投入理財保險行業，為個人家庭和small business提供全方位的理財服務，他是保險行業的百萬圓桌頂尖會員（MDRT TOT）。20年來一直為華文報紙撰寫專欄，曾多次接受世界週刊和明鏡電視專訪，就理財問題發表見解和看法。范先生每一、二個月就會通過網路舉辦一次理財講座，每次講座聽眾都多達幾百人。聯繫電話908-240-4029；微信：qyfusa2000。

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