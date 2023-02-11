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RWJBH華人醫療部 攜手各院 共同主辦新春慶祝活動

本報新澤西訊
華人醫療團隊和RWJUH各部門一起慶祝農曆新年，手持兔年裝飾的分別是醫院首席運營官COO及財務總監CFO。
華人醫療團隊和RWJUH各部門一起慶祝農曆新年，手持兔年裝飾的分別是醫院首席運營官COO及財務總監CFO。

今年春節，華人醫療服務部和羅伯森巴拿巴斯醫療系統華人服務團隊所在的幾家醫院以及羅格斯大學醫學院及健康學院老齡化研究所共同主辦了下列多場新春慶祝活動，一同推廣中國傳統文化。

  ▲1月20日在羅伯屋強生大學新布朗士維克醫院和Asian BRG Group及多元公平包容部門共同主辦農曆新年慶祝活動，第一次把中國傳統舞獅帶到該醫院，從醫院大廳到醫院小廣場的舞獅遊行，以及在員工餐廳的精彩表演吸引了無數的醫院工作人員和病患，由醫院的中國護士請來的民族舞，華人醫療部帶來的中國書法為外國人寫中國名字也都特別吸引人。該醫院首席運營官Alan Lee和財務總監Jim Alexander，以及健康公平助理副總裁Franck Nelson等人都前來祝賀。

  ▲1月23日在羅伯屋強生大學桑莫塞醫院華人醫療團隊和其他多族裔團隊一起宣傳中國文化，發放特色中國紅包，糖果，並為大家提供了中國生肖等等有特色的中國傳統文化介紹。

  ▲1月27日，華人醫療團隊在美門醫院搭起兔年新春背景，春聯展板和中國傳統文化介紹，兔年書法書簽，還為大家提供了十幾套中國傳統服裝拍照，和多元公平包容部一同為大家準備的紅包，糖果，大白兔奶糖，更有抽獎驚喜。美門醫院的CEO首席執行官Eric Carney和醫院運營副總裁Mike Perdoni，以及Dr. Magherini等紛紛到場前來祝大家農曆新年快樂。

  ▲1月29日華人醫療服務部和羅格斯大學健康學院、醫療保健政策和高齡化研究所，羅格斯大學醫學院共同舉辦的兔年春節慶祝活動，由華人醫療服務部RWJUH主任李安琪主持，有張錦鵬武術學校的傳統舞獅表演，精彩的中國功夫，馬詠老師帶來的拉丁舞和馬圓圓的民族舞蹈，馬加帶來的傳統葫蘆絲演奏，戴溏恩Alex Tai的扯鈴，以及Rose老師提供的中國結製作。羅格斯大學健康學院、醫療保健政策和高齡化研究所的鬍子隆醫生（Dr. William Hu）希望推進華人大腦退化方面的研究；林偉如醫師提醒大家要做好年檢和日常篩檢。華人醫療服務部主任鄒興睿介紹了華人醫療服務部已經為華人社區服務12年，為大家提供全方位的一站式醫療服務。華人醫療服務部祝大家新春快樂！安康如意！醫療相關需求請電華語線：732-923-5057。

華人 醫學 書法

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