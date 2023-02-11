美國泛宇集團　2/11社安金領取策略分析講座

在美國退休的其中一項福利 就是Social Security Benefits，中文稱社安保障金或社保金。我們工作時每年需要繳納Social Security Taxes社保稅累積積分，等到退休年齡時，就可以申請每月領取社保金福利。

在美國長期定居的華人退休後都會有如何領取社安金 的問題，這直接影響到在美國的退休生活。近兩年，美國社會安全局對社安金的領取做了一些調整，以前瞭解到的知識可能已經發生了變化。為此，美國泛宇集團公司主管Cindy Li定於2月11日（星期六）上午10點在APA Hotel舉辦一場關於社安金領取策略的專題研討會，為大家介紹領取社安金的策略。

美社保金面臨40年來最大增幅，增加8.7%。2023年社保金將有4項重大調整：1. 社保金福利增加2. 工資基數增加3.完全退休年齡推後4.邊工作邊領社保金的收入上限更高。

除了社安金，是否還有其他穩定的退休策略呢？答案是有的，目前很多保險公司陸續推出更加有市場競爭力的年金產品，這些產品可以讓大家的退休規劃在動盪中求穩，讓退休金 可以活到老，領到老，持續終生。

研討會主要內容有：1．社保金的前世今生和未來2．社保金是怎樣計算的，你怎樣知道你的社保金可以領取多少錢？3．領取社保金的一些規定4．什麽時候開始領取社保金？提早領取還是推遲領取？5．何時領取社保金最重要的因素6．健在配偶的福利7．離婚配偶的福利8．領取社保金後可以還繼續工作嗎？如何影響你的福利9. 如果回中國（或境外）養老退休，社保金還可以繼續領取嗎？有什麽規定和注意事項？10. 年金介紹及目前熱門的年金產品分析比較11. 實例分析。

每位講座參與者將獲得一份精美禮品。訂位電話：732-788-5856（劉老師）。本次研討會講員是資深財務顧問Cindy Li，美國泛宇集團東岸主管，熟悉市場上多種財務產品，百萬圓桌會員，並獲得多家保險公司白金獎和金獎、總統成就獎等。

研討會時間：2023年02月11日(星期六)上午10：00-12：00；地點：APA HOTEL 120 Wood Avenue South, Iselin NJ 08830。