獅會音樂團 歡歌笑語慶新年

新澤西愛迪生大都會 獅子會音樂團,日前分別應邀參加了高地公園社區中心與麥塔城圖書館 舉辦的2023年農歷新年慶祝活動,為社區民眾表演了富有亞裔傳統文化的節目。

獅會為圖書館的演出準備了18個節目,由前會長鄭兆玲﹐青少獅李泉和李金珠主持。張衛芳會長首先發言祝福大家兔年健康快樂。 表演節目以《恭喜恭喜》新年歌拉開序幕。女高音陳松燕﹐王躍和,鄭兆玲分別演唱了《阿里山的姑娘》﹐《Music of The Night 》﹐《燕子》﹐《愛的禮物》,《There's a Kind of Hush 》。張穎表演獨舞《茉莉花》。楊青舞蹈團員先後表演3隻獨舞,獅會成員肖越參與了群舞《梅花淚》。青少獅的表演有李泉,李金珠的單簧管合奏《月亮代表我的心》,有杞司卿﹐陳宇安獨奏鋼琴曲《山河令 - 無題》﹐《鳳陽花鼓》﹐還有黃沛琳拉奏大提琴的舒曼曲,獅子會這次還邀請了新州京劇 社成員黃曉彥演唱京劇《打虎上山》﹐《梨花頌》,精彩紛呈的節目贏得了中外觀眾的熱烈掌聲。在表演空檔,獅會還分發了金門超市捐贈的餅乾棒給在座的觀眾,大家在歡聲笑語和陣陣喝彩中體驗了一場亞洲文化盛宴,共同感受喜慶祥和的節日氣氛。

獅會特此感激華裔館長王希希近年來給與音樂團慶祝新年的演出機會。獅會聯絡電話: (201)-888-1642,網址﹕edisonmetrolionsclub.weebly.com (愛市獅會提供圖與文)