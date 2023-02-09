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新州女學生遭性侵覇凌 學區75萬和解

記者張聲肇／綜合報導

新澤西州一所中學的女學生2019年6月遭性侵後又被霸凌，然而學區卻不管，最近學區和受害人家屬達成75萬元和解，將在她60歲前付清賠償。

另外，被告男孩和家長須額外賠償4萬元，條件是兩造都不必認錯，不得洩漏和解協議細節，也不得接受媒體採訪。

被控隱藏事情的學區2021年與原告達成最終和解協議，總共79萬元賠償金可用來買車、付社區大學學費、買護牙器材、支付住屋及房貸。和解金總額根據受害人一生該有的重大支出計算，但她無義務完全遵守。

受害人的母親將陸續收到44.3萬、12.5萬和2萬元，由她轉交給女兒。原告律師從和解金當中獲得20.1萬元酬勞。

學區的保險公司將付44.3萬給人壽保險代理商，由代理商在未來幾十年中陸續轉到女孩手上；另12.5萬元則付給和解公司。支付從女孩孩童時期開始，40歲60歲期間改為月付。

代表橄欖山學區教育委員會的律師哈里森(Eric Harrison)說，兩造已達成和解。女孩的律師不願發表意願。被告男孩及家長的律師對媒體的有關提問，不予回應。

受害人家族2020年向位於莫瑞斯鎮(Morristown)的高等法院提告，被告包括橄欖山教育委員會、學區、中學及高中校長、輔導人員和學區反霸凌專家。訴狀說，該學區內騷擾、恐嚇和霸凌案件不多的原因是有關官員「刻意不報告」某些案件，包括本案。

訴狀說，被告男孩的父親在當地某學院擔任要職，學區官員想要和該學院保持良好關係。

2019年6月，女孩在公園玩捉迷藏，被男孩強押到樹林，迫使她對他作出性行為，女方家長隨後立即要和男孩家長談，男孩全家否認有此事。

學區 霸凌 性侵

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